Nota

Si todavía no compras boletos para el Mundial 2026, aún tienes oportunidad: hay una fecha clave

El 16 de julio salieron a la venta los boletos premium para el Mundial 2026, pero en este año hay otra fecha clave para poder adquirirlos; conoce cuándo es

FIFA
José Alejandro
Mundial México 2026
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y por ello FIFA puso a la venta los boletos premium , aunque en este año hay otra fecha clave para poder adquirirlos y vivir la experiencia del mejor torneo de futbol. El miércoles 10 de septiembre será la venta general en la que los aficionados de todo el mundo podrán comprar sus entradas.

En la página oficial de la FIFA se podrán adquirir los boletos, aunque para ello los aficionados primero deberán de manifestar su interés y crear una cuenta de FIFA ID para ser contemplados el 10 de septiembre. Lo anterior, ya que las entradas se venderán en fases debido a la gran demanda, pese a los altos costos de los primeros, ya que el más barato es en el Estadio de Monterrey y va desde los 34 mil pesos .

Boletos Mundial 2026
Archivo TV Azteca
La próxima venta de boletos para el Mundial 2026 será el 10 de septiembre

¿Cuál es el precio de los boletos para asistir al Mundial 2026?

La FIFA puso a la venta los boletos premium a mediados de julio, cuyos precios van desde los 34 mil hasta los 129 mil pesos solo para los partidos de Dieciseisavos de Final y de la Fase de Grupos A, F, H y K. La diferencia entre los costos es la zona y el estadio a donde se acudirá.

TE PUEDE INTERESAR:

Los costos de estos boletos son distribuidos por Hospitality, empresa avalada por la FIFA que se encarga de vender la experiencia, pues ofrece a sus clientes paquetes que incluyen asientos de calidad, acceso VIP a salones donde podrán degustar de comida y bebidas, así como entretenimiento y alojamiento de primer nivel.

El costo de los boletos con Hospitality ascienden a cantidades muy altas, pero se espera que el 10 de septiembre, cuando salga la venta general, el precio sea más razonable y a la mano de los aficionados al futbol que desean ver a su selección competir en un Mundial.

Cabe destacar que la FIFA recomienda a los usuarios comprar sus boletos a través de la página FIFA.com/tickets, a fin de que no caigan en estafas y se pierdan del máximo evento de futbol a nivel mundial.

