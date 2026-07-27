ÚLTIMA HORA: Árbitro que pitó la final España - Argentina dio una terrible noticia

Una semana después de dirigir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el árbitro Slavko Vinčić sorprendió con un terrible anuncio. La noticia llega tras haber estado en el centro de la atención por su actuación en el duelo entre España y Argentina y las polémicas que lo rodearon.

El esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, confirmó oficialmente su retiro del arbitraje profesional. La decisión fue comunicada por la Federación Eslovena de Futbol, que destacó que el árbitro cerró su carrera después de alcanzar el máximo escenario posible con la dirección de una final mundialista. El silbante ya tenía un antecedente preocupante contra Argentina.

El mal recuerdo de Argentina con el árbitro de la Final del Mundial|Crédito: @Argentina / X

Slavko Vinčić anuncia su retiro tras la final del Mundial

La Federación Eslovena informó que Vinčić puso punto final a su carrera apenas una semana después de la final disputada entre España y Argentina.

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Durante el Mundial de 2026, el árbitro dirigió cuatro encuentros. Entre ellos estuvieron el debut de Brasil ante Marruecos, el partido de octavos de final entre la Selección Mexicana y Ecuador, además de la final en la que España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra.

Slavko Vincic dirigirá la final|EFE

Slavko Vinčić recibió importantes reconocimientos

El retiro del árbitro llegó acompañado de varios reconocimientos internacionales. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro del Mundial 2026, al valorar su desempeño durante el torneo y su manejo disciplinario en los encuentros que dirigió.

Además, la Asociación Italiana de Árbitros le entregó el Premio Giulio Campanati, un galardón reservado para el mejor árbitro de cada Copa del Mundo o Campeonato de Europa.

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La final entre España y Argentina no estuvo exenta de polémicas

Aunque recibió premios por su actuación durante el torneo, la final también generó debate. Vinčić fue cuestionado por distintos sectores debido a algunas decisiones arbitrales tomadas durante el partido, especialmente por la expulsión de Enzo Fernández (debido a la primera amarilla) y por el criterio disciplinario aplicado durante el encuentro.

Con su retiro concluye una trayectoria iniciada como árbitro internacional en 2010. Además de la final del Mundial 2026, Vinčić dirigió partidos de alto nivel como la final de la Europa League 2022 y la final de la Champions League 2024.

