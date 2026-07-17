El mal recuerdo que tiene Argentina con el árbitro designado para la final vs España: derrota histórica

En las últimas horas, la FIFA confirmó cuál será el cuerpo arbitral designado para impartir justicia durante la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que disputarán España y Argentina el próximo domingo 19 de julio. A través de una publicación realizada en sus redes sociales oficiales, la entidad confirmó que el esloveno Slavko Vinčić será el juez principal del encuentro.

Vinčić tendrá como árbitros asistentes a Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, también de Eslovenia, mientras que el cuarto árbitro designado fue el jordano Adham Makhadmeh. El asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf. Sin embargo, esta decisión por parte de la FIFA no cayó muy bien entre los aficionados argentinos, precisamente por su último antecedente dirigiendo a la ‘Albiceleste’.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

El mal recuerdo que tiene Argentina de Slavko Vinčić

Vinčić ya supo dirigir a la Selección de Argentina y el antecedente es bastante reciente. Resulta que el esloveno fue el encargado de impartir justicia en el debut del combinado sudamericano del Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron una sorpresiva derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, comenzando el torneo con el pie izquierdo.

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Durante el partido, Argentina recibió un penal a favor tras un agarrón a Leandro Paredes dentro del área de los saudíes que, posteriormente, Lionel Messi convertiría en gol para adelantar a los argentinos. Sin embargo, en instancias de VAR, se anularon tres goles por offside al conjunto sudamericano. Ya en la segunda parte, Arabia Saudita reaccionó y se llevó un triunfo histórico en la Copa del Mundo.

|Reuters

Qué partidos dirigió Vinčić en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En lo que va de torneo, el esloveno Vinčić dirigió tres partidos. Su primer juego en impartir justicia fue el debut de Brasil frente a Marruecos en Fase de Grupos que finalizó en un electrizante empate 1-1. Luego arbitró la victoria de Argelia por 2-1 sobre Jordania, también en primera ronda. Finalmente, estuvo a cargo del triunfo de México 2-0 sobre Ecuador en ronda de Dieciseisavos de Final.

Fuera de la Copa del Mundo, Vinčić también conoce lo que es dirigir a España. La primera vez fue en el año 2017 en el empate 2-2 frente a Colombia en el marco de juego amistoso. Luego dirigió una igualdad sin goles ante Suecia por la Eurocopa 2020, un triunfo 2-1 sobre Italia en Semifinales de UEFA Nations League 2023 y dos veces en la Eurocopa 2024: un 1-0 frente a Italia en Gelsenkirchen y la victoria por 2-1 sobre Francia en las Semifinales.