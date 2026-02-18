Fue figura con Chivas en el Clásico Nacional pero Javier Aguirre parece no verlo en México

Mientras un jugador que no jugó un año por una terrible lesión ahora brilla en el Guadalajara, hay un futbolista de Chivas que fue figura en el Clásico Nacional ante Club América pero Javier Aguirre parece no verlo en la Selección Nacional de México. El entrenador del combinado tricolor parece no tenerlo en cuenta para su convocatoria de cara a lo que viene.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, el Vasco Aguirre parece no observar a esta estrella del equipo de Gabriel Milito, que tiene el total apoyo del dueño. Se trata de Efraín Álvarez, quien a sus 23 años se ha consolidado como el motor creativo del “Rebaño Sagrado”, siendo una pieza fundamental del conjunto de Chivas.

Álvarez está en un gran momento futbolístico, pues su rendimiento durante el último año ha mostrado una gran regularidad, destacando por su madurez y capacidad de influir directamente en la generación de juego ofensivo. Prueba de ello su asistencia y sus pases filtrados (lideró esas estadísticas) en el Clásico Nacional que Chivas le ganó a América.

Efraín Álvarez, de Chivas, no es contemplado por Javier Aguirre

A pesar de la polivalencia de Álvarez y de su habilidad para desempeñarse con soltura por ambas bandas, el entrenador del seleccionado mexicano parece no prestarle atención. El mediapunta y extremo ofrece soluciones creativas en medio de una crisis en esas posiciones en la Selección Mexicana.

Parece haber argumentos de sobra para la citación de Javier Aguirre a Álvarez. No obstante, parece que el jugador de Chivas no sería considerado, sobre todo por cómo se fue dando el proceso actual, ya que el cuerpo técnico del combinado nacional no lo ha convocado en los últimos tiempos.

Efraín Álvarez, figura en el Clásico Nacional entre Chivas y América

De acuerdo Statiskicks, sitio especializado en estadísticas de jugadores, Álvarez fue el mejor de la Jornada 6 del Clausura 2026 en dos apartados diferentes. Efraín fue el líder de asistencias y de pases filtrados gracias al gran partido que jugó en el Clásico Nacional entre Chivas y América.

Los números de Efraín Álvarez en las Chivas de Guadalajara

