ÚLTIMA HORA: Campeón con el América sería refuerzo de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta una baja sensible a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , tras confirmarse la lesión de Leonardo Bareli. Ante esta urgencia, el cuerpo técnico trabaja contrarreloj para integrar a un reemplazo que mantenga el equilibrio necesario en el mediocampo albiceleste. Aunque hay diversas opciones, Guido Rodríguez se perfila como el candidato con mayor peso.

Rodríguez cuenta con un historial destacado en el futbol mexicano tras su paso por el Club América, donde se consolidó como uno de los mediocampistas defensivos más dominantes de la Liga MX antes de dar el salto a Europa. Su capacidad para la recuperación inmediata y su lectura táctica lo convierten en una pieza clave para sostener la estructura defensiva del equipo en los momentos críticos de la fase de grupos.

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¿Qué otros jugadores podrían llegar?

No obstante, el cuerpo técnico analiza otras alternativas que también se encuentran en un momento futbolístico excelente.

Emiliano Buendía aporta mayor versatilidad creativa y capacidad para sumarse al ataque, ofreciendo un perfil distinto en caso de que el equipo necesite buscar el resultado o remontar marcadores adversos.

Máximo Perrone representa la apuesta por la frescura y la proyección. Es un volante con una visión de juego privilegiada que ha mostrado un crecimiento acelerado, ganándose un lugar en la consideración técnica por su gran técnica individual.

A pesar de esta disputa interna, la jerarquía de Rodríguez, forjada desde sus días en las Águilas hasta su consolidado desempeño en el futbol europeo, le otorga una ventaja competitiva al ofrecer mayor seguridad táctica. La decisión final se tomará en las próximas horas cuando finalice el partido entre Argentina e Islandia.

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