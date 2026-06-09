Todos con México: la universidad que suspendió las clases para el debut en el Mundial 2026

A tan solo un día de lo que será el debut oficial de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante el combinado de Sudáfrica, el país ya comienza a vivir la justa mundialista, tal es así que la Universidad Nacional Autónoma de México comunicó oficialmente que suspenderá sus actividades programadas para el próximo jueves 11 de junio.

El Tri quiere conseguir resultados y meterse en los libros del futbol|David Leah/David Leah

Nadie se quiere perder el debut de la Selección Mexicana y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitieron un comunicado oficial para confirmar la suspensión de clases. De esta manera, los estudiantes, profesores y personal universitario podrán ver México vs Sudáfrica, a disputarse en el Estadio Ciudad de México.

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El comunicado oficial de la UNAM, previo al debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El instituto educativo, difundió un comunicado el lunes por la noche en sus redes sociales, en donde confirmó su decisión de cara al debut de México en la justa mundialista: "Como es de conocimiento público, el próximo jueves 11 de junio se realizará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México, por lo que se han anunciado diversos cierres que provocarán afectaciones severas a la movilidad de personas en horarios laborales". Además, confirmaron que será por única vez: "Considerando que los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y que en las entidades académicas existe una disminución significativa en la afluencia, de manera excepcional y sin que siente precedente alguno, se determina la suspensión de actividades exclusivamente para esa jornada".

La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/YAVmYMbzBy — UNAM (@UNAM_MX) June 9, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Recuerda que podrás ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis a través de TV Azteca. El canal emitirá 32 partidos de manera gratuita y uno de ellos es el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. Además, tendrás para disfrutar todos los cruces de la fase de grupos de la Selección Mexicana, así como juegos de eliminación directa.