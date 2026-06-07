¡Baja sensible! Wesley sufre lesión y complica el panorama de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Brasil triunfó en su último partido amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer a Egipto en el Huntingon Bank Field en Cleveland, Ohio. Lamentablemente, la victoria fue una costosa porque Wesley, el lateral derecho titular de la “Verdeamarela” salió del encuentro con molestias musculares y su participación en el duelo contra Marruecos está en duda.

El jugador del AS Roma de la Serie A salió del campo al 17’ al presentar dolor en la ingle izquierda. Wesley está consciente de la gravedad de la lesión porque rompió en llanto al quedarse sentado en el banco después de ser atendido por los médicos brasileños. Además, al salir del estadio al abandonar el estadio fue visto con una cojera. Sin embargo, aún no hay un diagnóstico oficial por parte de la Selección Brasileña.

O LANCE DA LESÃO! 🏥🇧🇷



Confira o lance que causou a lesão do lateral-direito Wesley durante o amistoso contra o Egito. Após ser substituído, o jogador deixou o gramado emocionado e foi às lágrimas no banco de reservas.



Na Copa, com o Brasil em cada Lance!#Redes4 #LanceInforma… pic.twitter.com/QDaSWRnCMd — Lance! (@lancenet) June 7, 2026

El nacido en Açailândia hace 22 años viene de jugar en 39 partidos con “La Loba”. Sus participaciones estuvieron divididas entre la Serie A, la Europa League y la Copa Italia. Una de las ventajas es su versatilidad para jugar por ambas bandas y ahora Carlo Ancelottti deberá buscar otra alternativa para el duelo contra Marruecos.

Dentro de la convocatoria final no hay otro lateral derecho nominal. La principal opción para el estratega es utilizar a Danilo, un veterano defensor central del Flamengo, por el costado derecho de la zaga brasileña. Todos los demás zagueros trabajan por la banda izquierda o como centrales.

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