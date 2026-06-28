ÚLTIMA HORA: Canadá avanza por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial

El futbol es un deporte de momentos, pero hoy, el tiempo se detuvo en el Estadio Los Ángeles para Canadá. En una jornada que quedará grabada en los libros de los analistas y en la memoria colectiva de su nación, el combinado dirigido por Jesse Marsch logró lo impensable: clasificarse a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por primera vez en su historia.

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Eustáquio firma el boleto a la siguiente ronda

El marcador final de 1-0 no solo refleja un triunfo en los noventa minutos, sino el trabajo de un proceso que ha creído ciegamente en sus piezas clave. La figura del encuentro fue, sin duda, Stephen Eustáquio, quien con un remate agónico al minuto 90+2 terminó por inclinar la balanza de manera definitiva a favor de los suyos, desatando la locura en el banquillo y en las gradas angelinas.

El mensaje de Canadá para el mundo

Mientras el vestidor celebraba entre abrazos y lágrimas, en las tribunas la afición vivía una fiesta ajena a cualquier pronóstico previo al inicio del torneo. Este pase a la siguiente ronda no es solo un éxito estadístico; es un mensaje al mundo futbolístico. Canadá ha dejado de ser una selección emergente para convertirse en una realidad competitiva. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar su siguiente desafío en la fase de eliminación directa, con la convicción de que, tras romper la barrera de la fase de grupos, cualquier escenario es posible en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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