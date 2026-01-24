México vs Bolivia se jugará en un estadio inconcluso y sin iluminación

La Selección Mexicana enfrentará a Bolivia este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, un inmueble que será protagonista tanto dentro como fuera de la cancha. El duelo amistoso se disputará en un escenario que se encuentra en la recta final de su proceso de remodelación, con un avance estimado de entre 90 y 92 por ciento.

El partido fue programado en un horario fuera de la común, debido a que el estadio aún no cuenta con su nuevo sistema de iluminación completamente instalado y probado, lo que impide garantizar un juego nocturno. El silbatazo inicial está previsto para las 13:30 horas, tiempo del centro de México. Además, aunque la capacidad total del inmueble ronda los 38 mil espectadores, para este compromiso solo se habilitaron cerca de 25,500 localidades, ya que algunas zonas continúan en trabajos de acondicionamiento.

El inmueble lleva el nombre de Ramón Aguilera Costas, fundador de la Academia Tahuichi Aguilera, una de las canteras más reconocidas de Sudamérica y semillero de figuras como Marco Etcheverry y Erwin Sánchez. Inaugurado en 1940 bajo el nombre de Estadio Departamental de Santa Cruz, es casa de Oriente Petrolero y Blooming, protagonistas del tradicional Clásico Cruceño.

La antesala de la Copa Mundial del la FIFA 2026

Bolivia utilizará este encuentro como su último ensayo antes de encarar la repesca intercontinental rumbo al Mundial de 2026, ell conjunto sudamericano enfrentará el 26 de marzo a Surinam en Monterrey, y el ganador de ese duelo se medirá cinco días después ante Irak por un boleto a la justa mundialista, que arrancará el 11 de junio. Al tratarse de una fecha no FIFA, ambos equipos presentan planteles integrados mayoritariamente por jugadores de sus ligas locales.

México, por su parte, llega tras vencer a Panamá, resultado que puso fin a una racha de 200 días sin ganar. Carlos Rodríguez marcó el tanto del triunfo en los minutos de agregado, un gol que devolvió tranquilidad al entorno del Tricolor en su proceso de preparación rumbo al Mundial que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

El partido amistoso entre Bolivia y México, programado para este domingo 25 de enero, podrá disfrutarse a través de la señal de Azteca Deportes, por Canal 7 y sus plataformas digitales, con transmisión desde Santa Cruz de la Sierra.

