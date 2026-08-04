ÚLTIMA HORA: Chivas puso esta condición para aceptar ceder a Sergio Aguayo

Chivas se refuerza y sigue moviendo piezas durante el mercado de fichajes. Una de las operaciones más recientes involucra a uno de sus jóvenes delanteros. En la negociación por la salida de Sergio Aguayo rumbo al futbol colombiano, la directiva del Guadalajara consiguió incluir una condición que podría modificar el futuro del atacante antes de lo previsto.

El acuerdo con Sergio Aguayo ya está cerrado, según distintos reportes. El delantero jugará a préstamo con Deportes Tolima durante un año, pero Chivas logró establecer una cláusula especial antes de ceder a una de sus máximas promesas. Mientras tanto, Gabriel Milito suena para River Plate.

Aguayo fue borrado del Tapatío|Crédito: Sergio Aguayo / IG

Sergio Aguayo saldrá de Chivas con una cláusula especial

La cesión será por una temporada y no contempla opción de compra. Además, Chivas logró establecer una cláusula que le permitirá recuperar a Sergio Aguayo después de seis meses si considera necesario reincorporarlo al plantel.

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El objetivo del Guadalajara es que el atacante tenga continuidad en un equipo que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La decisión también quedó reflejada en la convocatoria de Gabriel Milito para la Leagues Cup 2026. Aguayo no fue incluido en la lista, una señal de que su salida estaba encaminada.

El conjunto rojiblanco se hizo de los servicios de Sergio Aguayo, quien tenía un vínculo contractual con Pachuca.|@jonbarbon

Sergio Aguayo buscará consolidarse en Colombia

El delantero comenzó su formación en las fuerzas básicas de Pachuca, donde también debutó como profesional. Más adelante llegó a Chivas y encontró regularidad con el Tapatío, equipo en el que destacó por su capacidad goleadora dentro de la Liga de Expansión MX.

Durante 2026 recibió oportunidades con el primer equipo, aunque no consiguió afianzarse como titular. La directiva considera que un préstamo puede favorecer su crecimiento antes de competir nuevamente por un lugar en Guadalajara.

Sergio Aguayo suma 2 goles y 2 asistencias en 5 partidos disputados con el Tapatío.|Tapatío

Chivas mantiene el control sobre el futuro de Sergio Aguayo

La cláusula de repesca permite que Chivas solicite el regreso del atacante una vez cumplidos seis meses del préstamo. Con esa condición, el club conserva el control sobre su desarrollo y podrá recuperarlo si el cuerpo técnico considera que está listo para integrarse nuevamente. La cláusula de repesca fue una petición del club rojiblanco.

Mientras tanto, Aguayo tendrá la oportunidad de ganar experiencia con Deportes Tolima y sumar minutos en un torneo internacional. La intención del Guadalajara es que regrese con mayor recorrido para el equipo dirigido por Gabriel Milito.

