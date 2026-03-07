ÚLTIMA HORA: Chivas ya tendría amarrado a su primer fichaje para el Apertura 2026

El Clausura 2026 sigue su marcha con el inicio de la jornada 10, aunque ello no imposibilita a Chivas comenzar a buscar jugadores que se puedan unir al proyecto para el próximo torneo. Es por ello que Gabriel Milito, quien supuestamente estuvo en la órbita de un grande de Argentina y decidió quedarse, tendría a su primer fichaje para el Apertura 2026.

Luis Rey es quien apunta a regresar al Rebaño Sagrado para la próxima temporada, ya que al finalizar el Clausura 2026 concluye contrato con Puebla, a donde llegó en verano de 2025 en calidad de préstamo. Lo anterior, ya que desde Rebaño Pasión reportan que el conjunto camotero no hará válida la opción de compra.

Luis Rey regresaría a Chivas para el seiguiente torneo, al concluir contrato con Puebla|@luis.reymejia

Pese a que no lo comprarán, Rey ha tenido un gran torneo con la franja, donde se ha ganado la titularidad en gran medida por su cambio de posición, pues de jugar como central ahora lo hace como contención, cualidad que le puede ayudar en su posible retorno al conjunto rojiblanco.

Los inicios de Luis Rey, posible primer fichaje de Chivas

El jugador de 23 años no surgió de la cantera de Chivas, sino del Morelia, para después continuar su proceso formativo en Mazatlán, Puebla y Cruz Azul, según información de Transfermarkt. Pese a pasar por varias inferiores, nunca logró debutar en Primera División hasta que llegó a Chivas en enero de 2025.

Antes de fichar con el Rebaño Sagrado, el defensa comenzó a forjarse como futbolista profesional en la Liga de Expansión MX al jugar para Mineros de Zacatecas durante 6 meses, para después pasar al Tapatío, donde fue visto por el conjunto rojiblanco.

Rey solo estuvo un torneo con el primer equipo de Chivas, ya que lo mandaron a préstamo a Puebla durante un año, tiempo que concluye este verano y que le da la posibilidad de tomar revancha y consagrarse en uno de los llamados 4 Grandes.