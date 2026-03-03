ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita y todo tiene que ver con Estados Unidos

Mientras que en los últimos días se dio a conocer que Cristiano Ronaldo ya no tendrá su “The Last Dance” en el Real Madrid y quedaría confirmado, recientemente distintos medios internacionales aseguraron que CR7 dejó Arabia Saudita y todo tiene que ver con los Estados Unidos y no tanto con lo que refiere al futbol en particular.

Así como en la actualidad Cristiano Ronaldo tiene nuevo equipo en Europa y asegura que van “por todo”, ahora el astro portugués habría dejado Arabia Saudí por algo que tiene que ver con Estados Unidos, pero no con la Major League Soccer (MLS), sino por las tensiones geopolíticas que involucran a parte de Medio Oriente y el país de Norteamérica.

Cristiano Ronaldo en un partido con Al Nassr|Hamad I Mohammed/REUTERS

Cristiano Ronaldo se habría ido de Arabia Saudita en su jet privado

De acuerdo a The Sun, se reportó que el jet privado del delantero de 41 años salió de Arabia Saudita y arribó a Madrid, España. Cabe destacar que CR7 vive en Riad desde su traspaso al futbol árabe en 2023. Pero las tensiones y los bombardeos en los países de Medio Oriente habrían ocasionado que Cris se marche por algunos días para proteger a su familia.

Si bien por el momento no hubo información oficial al respecto y no está confirmado que Cristiano estuviera en ese vuelo, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán causaron daños y terror en otros países. “El ataque al edificio gubernamental ocurrió relativamente cerca de su residencia y lo obligó a tomar medidas desesperadas”, informa Diario Olé.

Cristiano Ronaldo y su equipo habrían arreglado las diferencias|Reuters

Algunos medios internacionales aseguran que son solo rumores

Si bien la noticia tiene mucha coherencia por todo lo que está sucediendo en el mundo con estos conflictos bélicos, hay otros medios que aseguran que solo se tratan de rumores y que Cristiano Ronaldo jugará normalmente en el Al-Nassr. De hecho, hasta explican que pudo ser una salida de negocios. Por el momento, se espera que CR7 suba algo a sus redes sociales.

Por otra parte, hay quienes aseguran que, con el poder adquisitivo que tiene Cristiano, tranquilamente podría ir a jugar con el Al-Nassr sin la necesidad de vivir en Riad, pues cuenta con su jet privado para ingresar y salir de Arabia Saudita cuando le plazca.

