ÚLTIMA HORA: Cruz Azul pierde por goleada de 6-0 su partido de la jornada 7 del Apertura 2026

En el partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión, Cruz Azul Hidalgo cayó 6-0 ante Cancún FC desde el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, firmando una auténtica pesadilla y uno de los descalabros más dramáticos en lo que va del torneo.

La derrota resultó especialmente sorpresiva por el antecedente inmediato celeste, ya que apenas una semana atrás, los hidalguenses habían mostrado un dominio absoluto al golear 6-0 a Tepatitlán FC. Sin embargo, frente a los caribeños, la solidez táctica se desplomó por completo y padecieron exactamente la misma dosis que habían recetado en la fecha anterior.

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El equipo local dominó las acciones del partido, neutralizó el mediocampo visitante y aprovechó los espacios defensivos para construir la victoria. El marcador se abrió al minuto 12 a través de José Gabriel Rodríguez, luego de una revisión en el VAR.

Poco después, al 20', Christopher Trejo amplió la ventaja para encaminar el resultado. Durante la segunda mitad, la defensa logró contener los ataques hasta el minuto 76, cuando nuevamente José Gabriel Rodríguez marcó el tercer tanto, mientras que Christo Vela concretó el 4-0 al 84'. En el tiempo de compensación, el árbitro señaló dos tiros penales a favor de los locales; al 90+3', José Gabriel Rodríguez anotó para completar su triplete, y al 90+7', Christopher Trejo marcó su segundo gol del encuentro para sentenciar el 6-0 definitivo.

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Con este doloroso resultado, Cruz Azul Hidalgo consuma su tercera caída del campeonato y desciende hasta la 14ª posición de la clasificación general. El equipo se estanca con apenas 6 unidades, producto de un triunfo, tres empates y tres derrotas. Para buscar redimirse y recuperar terreno hacia los puestos de Liguilla, La Máquina hidalguense regresará a casa para recibir a Piratas FC el próximo viernes 11 de septiembre en Ciudad Cooperativa.

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