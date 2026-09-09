ÚLTIMA HORA: David Medrano REVELA problema de refuerzo del América

Carlos Álvarez llegó con 'bombo y platillo' al futbol mexicano de la mano del Club América. El ex jugador del Levante de España viene con la responsabilidad de tomar la batuta en la creatividad del mediocampo hacia al frente y eso es lo que espera la afición azulcrema tras ver sus highlights en suelo ibérico. Lamentablemente para la causa de Álvarez, parece que el futbolista sufre de pubalgia y su rendimiento podría estar mermado.

De acuerdo al periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano en su columna de Mediotiempo reveló la dolencia del volante y reiteró que está haciendo trabajos especiales para tratarla. Según la Inteligencia Artificial, la pubalgia es un dolor intenso en la zona del pubis y la ingle, causado por la inflamación o sobrecarga de los tendones, músculos y ligamentos que se insertan en la pelvis y te dificulta correr, los cambios de dirección y te duele al estornudar, toser o cruzar las piernas.

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Próximos cinco partidos del América

Sábado 12 de septiembre

Cruz Azul vs América (Clásico Joven)

Estadio Azteca (Ciudad de México)

21:00 h (hora Centro de México)



Sábado 19 de septiembre

América vs Guadalajara (Clásico Nacional)

Estadio Azteca

21:00 h



Domingo 27 de septiembre

Necaxa vs América

Estadio Victoria (Aguascalientes)

21:00 h



Sábado 10 de octubre

América vs Monterrey

Estadio Azteca

21:00 h



Sábado 17 de octubre

León vs América

Estadio León

19:00 h

De momento, Álvarez entrenó al parejo de sus compañeros en el entrenamiento que abrió el Club América a los medios de comunicación hace unas horas. Será cuestión de tiempo para ver si el talentoso mediocampista tiene sus primeros minutos en el futbol mexicano ante Cruz Azul en el Clásico Joven o esperaremos hasta el choque frente a las Chivas del Guadalajara.

