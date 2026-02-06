ÚLTIMA HORA: delantero estrella que Cruz Azul quiere fichar ya está en México
El nigeriano ya se encuentra en el país para realizar pruebas físicas y, en caso de que todo salga bien, se convertiría en el segundo fichaje del club
Christian Ebere está a punto de convertirse en el segundo refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2026, pues ya se encuentra en México para realizar las pruebas médicas y físicas. En caso de que no haya ningún problema, solo bastaría la firma de contrato para hacer oficial la llegada del delantero y unirse a la plantilla que comanda Nicolás Larcamón, quien será baja en pleno torneo.
Ebere es un delantero, aunque se desempeña mejor por las bandas, como un extremo, pues esa fue la petición que hizo el entrenador a la directiva cementera, un jugador con esas cualidades. La Máquina mantuvo con hermetismo el interés, pero fue la Embajada de México en Uruguay la que dio a conocer que el jugador solicitó una visa de trabajo, como la que tienen 2 jóvenes mexicanos del Atlético de San Luis que emigraron a un equipo extranjero.
De acuerdo con diversas fuentes, el futbolista que terminó de formarse en Argentina llegará al conjunto de la Noria por un contrato de 3 años, mientras que la operación rondó aproximadamente los 3 millones de dólares; es decir, casi 52 millones de pesos.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Delantero de Rayados de Monterrey es nuevo refuerzo de un club de Europa
- OFICIAL: América anuncia su primera BAJA para el Clásico Nacional ante Chivas
- James Rodríguez se ofreció a un equipo grande de la Liga BBVA MX y esta fue su respuesta
Los números que no favorecen a la posible nueva contratación de Cruz Azul
Christian es un delantero de origen nigeriano, pero que a muy corta edad arribó a Argentina para terminar de formarse como jugador en Rosario Central. Ahora, con 27 años, es la nueva apuesta de Cruz Azul, aunque sus números podría no favorecerle al ser u futbolista inconsistente.
El nigeriano ha pasado por 7 clubes de 2021 a la fecha, situación que debe llamarle la atención a la directiva de Cruz Azul y no terminar como el América con Allan Saint-Maximin, quien en su corta carrera ya lleva varios equipos en su trayectoria, como lo son:
- Plaza Colonia – Uruguay
- Nacional – Uruguay
- Fluminense – Brasil
- Vila Nova – Brasil
- Pouso Alegre – Brasil
- Paraná – Brasil
- Maringá – Brasil