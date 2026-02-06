OFICIAL: Jugadores mexicanos del Atlético de San Luis son nuevos refuerzos de un equipo del extranjero

El equipo del Atlético de San Luis hizo oficial las salidas de 2 jugadores mexicanos para reforzar al Atlético Ottawa, un quipo del extranjero. Emiliano García y Jonantán Villal fueron los elegidos por el club potosino, a fin de que sumen minutos y se curtan, para que vuelvan y se consagren en la Liga BBVA MX. Este es el crack brasileño que también es baja en pleno Clausura 2026.

Ambos jugadores fueron cedidos a préstamo al equipo que tiene sede en Ottawa y que participa en la Canadian Premier League desde 2020. El conjunto tiene lazos con el Atlético de Madrid y con el club potosino, por lo que existen colaboraciones de trabajo entre estos 3 equipos. Un ejemplo de ello, son los traspasos de Ronaldo Nájera y de Emiliano Muñoz, quienes actualmente forman parte de los colchoneros.

Los jóvenes fueron cedidos al Atlético Ottawa de Canadá.|@atletiottawa

Ellos son los mexicanos que jugarán en el extranjero

Emiliano García tiene 22 años y hace apenas un año se incorporó al Atlético de San Luis, luego de hacer sus Fuerzas Básicas con el Puebla. El delantero llegó para el Clausura 2025 y se integró a la categoría Sub-21, con la que anotó 4 goles en más de 1,100 minutos jugados, de acuerdo con un comunicado del club potosino.

Mientras que Jonantán Villal se integró al equipo en el Clausura 2024. Desde entonces, el mediocampista ha disputado 65 encuentros en las diferentes categorías, como lo fueron la Sub-21 y Sub-23, con la cual fue campeón en el Apertura 2024.

El jugador de 21 años debutó con el primer equipo en la Liga BBVA MX en 2024 y también vio minutos en la Leagues Cup del mismo año. Ahora, buscará ganarse un puesto en el Atlético Ottawa y consolidarse en el puesto, a fin de poder regresar en un futuro cercano al futbol mexicano