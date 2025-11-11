ÚLTIMA HORA: Despiden al general manager que corrió a Luka Doncic de los Dallas Mavericks

Los Dallas Mavericks despidieron al general manager Nico Harrison en una decisión que refleja la presión creciente sobre la dirección del club tras un inicio de temporada irregular y, sobre todo, por el polémico traspaso que envió a Luka Dončić a Los Angeles Lakers. La salida de Harrison fue anunciada por la organización tras una reunión con el mandamás del equipo, Patrick Dumont, que reconoció la necesidad de tomar medidas para “reencauzar” la franquicia.

¿Qué fue lo que ocasionó el despido de Nico Harrison?

La gerencia justificó el cambio no sólo por el déficit de resultados; los Mavericks acumulan un pobre arranque de campaña, sino también por el impacto reputacional y competitivo del traspaso de Doncic, movimiento ampliamente criticado por aficionados y analistas. Varios reportes señalan que la organización admitió que el intercambio, que trajo a Dallas a Anthony Davis y otras piezas, no produjo el rendimiento esperado y terminó por dañar la relación con la afición.

El malestar se intensificó en las gradas y en redes sociales, ya que en las últimas fechas se escucharon cánticos pidiendo la salida de Harrison y el desencanto con la construcción del roster se hizo patente en la asistencia y el ambiente de su arena, el American Airlines Center. Ese contexto, sumado a un rendimiento deportivo por debajo de lo proyectado, precipitó la decisión de la directiva.

¿Quién será el nuevo general manager de los Mavericks de Dallas?

Como medida temporal, la franquicia nombró a Michael Finley y Matt Riccardi como co-general manager interinos mientras se inicia la búsqueda de un director ejecutivo permanente para operaciones de baloncesto. El proceso, según fuentes cercanas al club, incluirá una revisión del plan deportivo y de la estrategia a corto y medio plazo para rearmar la confianza entre la plantilla y la afición.

El caso de Harrison sirve como recordatorio de la volatilidad del cargo, debido a que tienen que tomar decisiones de alto impacto, especialmente las que afectan a una súper estrella como Doncic, pueden determinar el destino profesional de quienes toman las riendas del proyecto. Ahora, la directiva Maverick afronta la tarea de estabilizar la temporada y redefinir su hoja de ruta para recuperar competitividad y credibilidad.

