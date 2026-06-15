ÚLTIMA HORA: Director Técnico habría sido DESPEDIDO tras derrota en México

A solo cinco días de haber iniciado la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una noticia ha sacudido el entorno futbolístico: la prensa internacional reporta que la selección de Túnez ha decidido destituir a su director técnico, Sabri Lamouchi. Según diversos medios, esta drástica decisión es consecuencia directa de la estrepitosa derrota por 5-1 sufrida ante Suecia en su debut.

La cúpula del fútbol tunecino no solo estaría descontenta por el marcador abultado, sino también por el pobre desempeño táctico, la nula capacidad de reacción del equipo y la persistencia de problemas internos con los jugadores que se venían arrastrando desde hace semanas.

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Los planes de emergencia de Túnez

Ante la urgencia de disputar dos partidos más en la fase de grupos y con la esperanza de clasificar como uno de los mejores terceros lugares, la selección busca un golpe de timón inmediato. De hecho, esta medida de emergencia recuerda al precedente de Francia 1998, cuando Túnez también despidió a su entrenador, Henryk Kasperczak, tras sumar dos derrotas consecutivas.

Se espera que el anuncio oficial se confirme en las próximas horas, mientras el equipo se prepara para su crucial encuentro del próximo sábado 20 de junio frente a Japón, selección que llega motivada tras empatar 2-2 contra Países Bajos.

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