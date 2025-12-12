¡ÚLTIMA HORA! Eddy Reynoso CONFIRMA que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no peleará en mayo del 2026

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Canelo Álvarez ha soltado una de las novedades que más expectativa estaban girando alrededor del boxeo, y es que el peleador tapatío no peleará en mayo y tomarán la fecha como un periodo de descanso regresando hasta el mes de septiembre, mes en el que posiblemente haya una revancha en contra de Terence Crawford.

Y es que peleadores y promotoras están frotándose las manos por poder pelear en el mes de mayo, como es el caso de la pelea que sucedería el 2 de mayo entre David Benavidez y Zurdo Ramírez en los pesos cruceros . Ahora ha dejado de ser especulació y es una realidad que Canelo no tendrá pelea en MAYO 2026 y se enfocará en su regreso hasta septiembre.

"No en mayo no habrá pelea, en mayo vamos a descansar y vamos a retomar en el mes de septiembre", afirmó Eddy Reynoso a BOX AZTEC este viernes, en la víspera a la pelea de Marco Verde en Mazatlán.

Así Canelo por primera vez no peleará en mayo, desde el 2015 cuando noqueó a James Kirkland en el Minute Maid Park, de Houston, Texas. Esta pausa obedece al periodo que tiene que atravesar de recuperación por su operación de codo izquiero y por así trazar mejor en los intereses de la carrera del peleador azteca.

Van con todo para tener revancha Canelo vs Crawford en septiembre

Eddy Reynoso recalcó que el interés y deseo de Saúl, es esa revancha ante Crawford y hacia allá apuntan para que ocurra en septiembre

"Él lo que quiere es hacer es la revancha contra Crawford, vamos a ver si puede hacerse para septiembre y ese es el objetivo, buscar la revancha para sacarnos la espinita".

En tanto todo esto sucede o toma un rumbo claro hacia el 2026, Canelo promociona sus bebidas por los Estados Unidos, y Eddy Reynoso trabaja en su promotora y encaminando los pasos de Marco Verde quien pelea este sábado 13 de septiembre, ante Raphael Igbokwe, combate que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM.