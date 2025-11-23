¡ÚLTIMA HORA! Anuncian pelea entre David Benavidez vs Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez con todo y fecha y sede

Apenas y David Benavidez noqueó a Anthony Yarde en Arabia Saudita, el peleador de raíces mexicanas en la entrevista tras el combate, afirmó que el siguiente rival será Gilberto 'Zurdo' Ramírez para el mes de mayo del 2026, a la par, la cuenta de Golden Boy, Oscar de la Hoya y el propio Zurdo Ramírez compartieron una imagen que anuncia este combate.

Al haber sido revelado por estas fuentes todo parece indicar que se enfrentarán en el verano del 2026 en una enorme pelea entre el oriundo de Mazatlán que es campeón de la Organización Mundial de Boxeo en peso crucero ante el monarca del Consejo Mundial de Boxeo en peso semicompleto, por lo que ahí hay una gran incógnita sobre el peso en el que se enfrentarán.

Todo indica que David Bandera Roja subirá de categoría para buscar su tercer campeonato en diferentes divisiones tras haberlo logrado en los supermedianos, ahora en los semipesado e irá por esa hazaña de vencer en peleas de título en tres divisiones.

La información se revelará próximamente, aunque el vencedor adelantó que será en los cruceros, en la que será una de las peleas más llamativas que inclusive tiene fecha y sede en cuanto a la ciudad, restando la Arena en la que se llevará a cabo, pero seguramente está destinada a un MGM Grand Arena.

Fecha y sede de la pelea de Benavidez vs Zurdo Ramírez

El anuncio sostiene que para el fin de semana del 5 de mayo, Benavidez peleará en contra de Zurdo Ramírez, específicamente el 2 de mayo en Las Vegas, Nevada. Será el gran marco para una pelea de ese calibre.

Victoria contundente de Benavidez sobre Yarde por nocaut técnico

El peleador David Benavidez, conocido como Bandera Roja, despachó a Anthony Yarde el sábado 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Bandera Roja dominó el choque y en el séptimo round, tras una máquina devastadora de goles que terminó con un volado de izquierda, el réferi se metió para hacer la detención.

Imágenes muestran a un lacerado Yarde quien a los 34 años fue derrotado por un Benavidez que parece estar en su mejor momento.