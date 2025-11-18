ÚLTIMA HORA: equipo dejará de existir tras cambiar de nombre y sede para 2026

Atlético Huila es el equipo que cambiará su nombre y sede tras 35 años de historia, pues para 2026 dejará de existir debido a problemas financieros, por lo que el club se llamará IDV Yumbo y jugará en Valle del Cauca tras el cierre indefinido del Estadio Guillermo Plazas Alcid en Colombia, donde reprocharon la decisión que James Rodríguez tuvo con México .

El equipo colombiano fue adquirido por Independiente del Valle de Ecuador en 2023, por lo que su nuevo nombre obedece a las siglas del conjunto, de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra. Con ello, se da por terminada la historia de un club que vio nacer a Nelson Deossa, quien pasó de ser minero a jugar con el Real Betis en España .

Club Deportivo Atlético Huila

Atlético Huila nació en 1990 y desde entonces jugó en la ciudad Neiva, que se ubica a poco más de 5 horas de la capital de Colombia, Bogotá. Lo anterior, es con el objetivo de que el club adopte el modelo deportivo, la estructura y filosofía de formación de jugadores como Independiente del Valle, a fin de hacerlo un conjunto ganador.

Así es el equipo que dejará de existir para 2026

El equipo que dejará de existir para 2026 actualmente juega en la Segunda División de Colombia, pero ello no siempre fue así, pues después de su nacimiento en 1990, 2 años le bastó para conseguir su primer ascenso. Compitió en la élite de 1998 hasta 2019 de manera ininterrumpida.

El club tuvo grandes momentos en Primera División al conseguir 2 subcampeonatos en 2007 y 2009, aunque nunca pudo tocar la gloria. No obstante, la directiva del conjunto hizo un buen trabajo en las demás ramas, como en la femenil que logró salir campeón en la Copa Libertadores 2018 y en ese mismo año se alzó con el título de la liga colombiana