ÚLTIMA HORA: Estos serían los rivales de México después del Mundial 2026

La Selección Mexicana está lista para comenzar una nueva era después del Mundial 2026. México acabó noveno en la clasificación general y ya hay rivales para la próxima fecha FIFA. Azteca Deportes pudo saber que uno de los cuatro enfrentamientos para septiembre y octubre será contra Perú. Ahora, ha trascendido que los otros tres rivales del combinado azteca serán países americanos.

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Los otros rivales de Rafa Márquez, el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, apuntan a ser Colombia, Chile y Estados Unidos. De acuerdo múltiples reportes de medios nacionales, la Federación Mexicana de Futbol y la empresa SUM negocian el disputar los encuentros en suelo estadounidense.

Los duelos de la selección azteca ante esas tres selecciones han sido frecuentes en años recientes. La última vez que México enfrentó al USMNT fue en la final de la Copa Oro de 2025. En el caso de Colombia, el duelo tuvo lugar en la Fecha FIFA de octubre del año pasado. Los chilenos son los menos recientes porque la última vez que se enfrentaron a los mexicanos fue en diciembre de 2021.

🚨🤯 BREAKING: Mexico will reportedly face COLOMBIA in Baltimore and PERU in New Jersey in September for Rafa Marquez’s debut as Mexico’s head coach. 🇨🇴🇵🇪



The FMF is also in advanced negotiations to face the USA and Chile DURING THE SAME FIFA WINDOW, with all four games set to… pic.twitter.com/m6Z6jJ0MUX — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 21, 2026

¿Cuándo se disputará la próxima Fecha FIFA para México?

La FIFA tiene bien definido su calendario y la próxima ventana de partidos internacionales para México y las demás selecciones de las confederaciones afiliadas se disputará del 21 de septiembre al 6 de octubre. La cantidad máxima de partidos disponibles que los combinados nacionales pueden disputar en esas fechas son cuatro.

Después, solo quedará disponible una Fecha FIFA antes de que se cierre el año mundialista. Los últimos partidos internacionales de 2026 se disputarán de del 9 al 17 de noviembre y los rivales de México para esa ventana no están definidos en este momento.

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