ÚLTIMA HORA: ExBarcelona llega a Club América, pero no es lo que te imaginas

Club América, que cuenta con jugadores que ya no están contentos con André Jardine, tiene nuevo fichaje desde España y no precisamente en la cancha, sino una persona de pantalón largo que tiene experiencia de más de 20 años y entre su trayectoria se encuentra haber sido un exdirectivo del Barcelona, donde encabezó un exitoso proceso de reestructuración.

La Controladora Deportiva Águilas anunció a Ferran Reverter como su Director General, quien reportará al Consejo de Administración, presidido por Emilio Azcárraga Jean. El objetivo de su llegada es fortalecer el lazo ante la alianza estratégica de General Atlantic y Grupo Ollamani, que tiene un precio increíble en la Bolsa Mexicana de Valores.

Ferrán Reverter fue anunciado Director General de la Controladora Deportiva Águilas.|Nido Águila

“El señor Reverter fue Director General del FC Barcelona, donde encabezó un proceso clave de reestructuración financiera y estratégica. También tuvo una larga y exitosa carrera de más de 20 años en la cadena europea Media Markt Saturn, donde ocupó el cargo de Director General”, informó la Controladora Deportiva Águilas en un comunicado.

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¿El trabajo del fichaje del Club América en el Barcelona?

Reverter tuvo un trabajo complicado en el Barcelona, club en el que estuvo hasta 2022. La llegada de Ferrán al conjunto blaugrana no fue la mejor, ya que lo hizo cuando la institución tenía una gran deuda. No obstante, aportó un granito de arena para sanar las finanzas de uno de los mejores equipos del mundo.

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De acuerdo con diferentes versiones periodísticas, la salida del español del Barcelona se debió a que se opuso a que renombraran al estadio del club, al que actualmente se le conoce como Spotify Camp Nou, haciendo referencia a uno de sus mayores patrocinadores.

Cabe destacar que la llegada de Ferran a la Controladora Deportiva Águilas fue consensuada entre el Grupo Ollamani y General Atlantic, por lo que podrá trabajar sin “piedras en los zapatos” en beneficio del Club América y el Estadio Banorte (antes Azteca).