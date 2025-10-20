Club América: este es su increíble precio en la Bolsa Mexicana de Valores

Club América es el primer equipo en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), hito que logró en febrero de 2024 y hoy, a más de un año y medio, su crecimiento es brutal, pues su precio es de 119.4 millones de dólares (2.1 mil millones de pesos), según el reporte trimestral de Grupo Ollamani, publicado el 20 de agosto de este año, pese a que perdió el Clásico Joven 2-1 ante Cruz Azul .

El conjunto azulcrema inició en la BMV con acciones iniciales de 2.588 pesos y ahora el valor aumentó de una manera increíble al cotizarse en 62.21 pesos, de acuerdo con el cierre de mercado del 15 de octubre de 2025. Las Águilas tuvieron un crecimiento exponencial gracias a un gran año, pues conquistaron un tricampeonato, y estuvieron cerca de hilar 4 títulos consecutivos, pero cayeron en la final ante Toluca .

Club América Club América es el primer equipo de Latinoamérica en cotizar en la bolsa y actualmente su precio es de 119.4 millones de dólares

Este es el Grupo Ollamani, al que pertenece América en la Bolsa Mexicana de Valores

América pertenece a Grupo Ollamani, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que se compone de diferentes empresas, como lo son Banorte, Editorial Televisa, Intermex y una casa de apuestas. Debido a lo anterior, el conjunto de Coapa hizo historia al ser el primer club de toda Latinoamérica de lograr tal hito.

TE PUEDE INTERESAR:



🎉 ¡Celebramos nuestro primer aniversario en la Bolsa Mexicana de Valores con grandes noticias! 🦅⚽



Grupo Ollamani anuncia una alianza histórica entre el Club América y adidas. A partir del 1 de julio de 2025, una nueva era. 💛💙👟#Ollamani | #ClubAmérica | #adidas | #BMV pic.twitter.com/2DgRLZfyGU — Ollamani Prensa (@OllamaniPrensa) February 20, 2025

Los clubes del mundo que cotizan en la bolsa

América es el único club de la Liga BBVA MX y de Latinoamérica de cotizar en la bolsa, pero a nivel mundial hay varios clubes que lo llevan haciendo durante varios años, tal es el caso del Manchester United, Juventus y Tottenham, por mencionar algunos. Estos son los equipos que están en la lista:

