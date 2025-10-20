Club América: este es su increíble precio en la Bolsa Mexicana de Valores
El equipo es el único de la Liga BBVA MX que cotiza en la bolsa de valores, hito que logró desde 2024, y desde entonces ha tenido un gran crecimiento
Club América es el primer equipo en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), hito que logró en febrero de 2024 y hoy, a más de un año y medio, su crecimiento es brutal, pues su precio es de 119.4 millones de dólares (2.1 mil millones de pesos), según el reporte trimestral de Grupo Ollamani, publicado el 20 de agosto de este año, pese a que perdió el Clásico Joven 2-1 ante Cruz Azul .
El conjunto azulcrema inició en la BMV con acciones iniciales de 2.588 pesos y ahora el valor aumentó de una manera increíble al cotizarse en 62.21 pesos, de acuerdo con el cierre de mercado del 15 de octubre de 2025. Las Águilas tuvieron un crecimiento exponencial gracias a un gran año, pues conquistaron un tricampeonato, y estuvieron cerca de hilar 4 títulos consecutivos, pero cayeron en la final ante Toluca .
Este es el Grupo Ollamani, al que pertenece América en la Bolsa Mexicana de Valores
América pertenece a Grupo Ollamani, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que se compone de diferentes empresas, como lo son Banorte, Editorial Televisa, Intermex y una casa de apuestas. Debido a lo anterior, el conjunto de Coapa hizo historia al ser el primer club de toda Latinoamérica de lograr tal hito.
🎉 ¡Celebramos nuestro primer aniversario en la Bolsa Mexicana de Valores con grandes noticias! 🦅⚽— Ollamani Prensa (@OllamaniPrensa) February 20, 2025
Grupo Ollamani anuncia una alianza histórica entre el Club América y adidas. A partir del 1 de julio de 2025, una nueva era. 💛💙👟#Ollamani | #ClubAmérica | #adidas | #BMV pic.twitter.com/2DgRLZfyGU
Los clubes del mundo que cotizan en la bolsa
América es el único club de la Liga BBVA MX y de Latinoamérica de cotizar en la bolsa, pero a nivel mundial hay varios clubes que lo llevan haciendo durante varios años, tal es el caso del Manchester United, Juventus y Tottenham, por mencionar algunos. Estos son los equipos que están en la lista:
- Borussia Dortmund – Bolsa de Valores de Alemania
- Juventus - Bolsa de Valores de Italia
- Celtic - Bolsa de Valores de Reino Unido
- Lazio - Bolsa de Valores de Italia
- Manchester United - Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos
- Tottenham - Bolsa de Valores en Reino Unido
- Sporting de Lisboa - Bolsa de Valores de Portugal
- Olympique de Lyon - Bolsa de Valores de Francia
- Ajax- Bolsa de Valores de Países Bajos
- América – Bolsa Mexicana de Valores.