ÚLTIMA HORA: Álvaro Fidalgo y Santi Gimenez podrían jugar juntos en este equipo

Álvaro Fidalgo se encuentra cómo en el Real Betis de España. El mediocampista regresó a Europa a principios de año, luego de haber dejado atrás una etapa muy exitosa con el Club América. Ahora se encuentra atravesando el tramo final de la pretemporada donde buscará ganarse un lugar como titular. Para sorpresa del ‘Maguito’, surgió la posibilidad de compartir vestidores con Santiago Gimenez.

El delantero surgido de la cantera de Cruz Azul se encuentra definiendo su futuro. El entrenador Rúben Amorim no considera al mexicano como una prioridad en el ataque y la falta de minutos en la campaña anterior tampoco ayudaron a mantenerlo en el equipo. Es muy probable que Santi Gimenez deje el AC Milan en este mercado de verano, donde clubes como el Porto ya mostraron un interés concreto en su fichaje.

¿Álvaro Fidalgo y Santi Gimenez juntos?

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza el rumor de una posible llegada de Santi Gimenez a España. Diversos reportes señalan que el atacante mexicano aparece en la lista de opciones que maneja el Betis para reforzar su delantera en este mercado de verano. En caso de concretarse, el ‘Bebote’ compartiría vestidores con Fidalgo, quien lleva jugando en el conjunto verdiblanco desde principios de año.

En estos momentos, el equipo andaluz cuenta con un solo delantero centro en su plantilla y ese lugar le corresponde al colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. No obstante, el Betis afrontará la UEFA Champions League esta temporada, además de LaLiga y la Copa del Rey, por lo que necesitará un mayor abanico de opciones en la delantera. Allí es donde Gimenez aparece como opción, aunque la lista es mayor.

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Santi Gimenez no es el único delantero en la lista del Betis

Los reportes que llegan desde España remarcan que el Betis tiene una lista completa de posibles fichajes para reforzar la delantera. En ella aparecen nombres como Kévin Denkey del FC Cincinnati, Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest, Franculino Djú del Midtjylland danés, Moise Kean de la Fiorentina y Mathys Tel del Tottenham.

Por esta razón, el interés del Betis por Gimenez debe tomarse con cierta calma, ya que no es considerado una prioridad absoluta. Sin embargo, el equipo sevillano aparece como una opción para el ‘Bebote’, quien también tiene una lista interesante de pretendientes como el ya mencionado Porto, Fiorentina, Lazio, entre otros.