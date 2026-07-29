Álvaro Fidalgo volvió al Real Betis y por fin dijo esto sobre el México vs Inglaterra

Álvaro Fidalgo ya está de regreso en el Real Betis luego de haber tenido unas “mini” vacaciones tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista se prepara para afrontar la temporada 2026-27 en el futbol español y durante su regreso a la actividad habló sobre el emocionante cruce contra Inglaterra de los Octavos de Final.

Luego de una Fase de Grupos perfecta y una contundente victoria sobre Ecuador en la ronda de 16avos de Final, el equipo dirigido por Javier Aguirre debió enfrentarse al combinado europeo en octavos. El camino terminó con una derrota por 3-2 en el Estadio Ciudad de México, pero el combinado azteca estuvo muy cerca de igualar el partido, siendo superior a los ingleses en varios tramos del cotejo: así lo vivió Fidalgo.

Fidalgo habla sobre el México vs Inglaterra tras volver a Betis

“Una pena al final el partido contra Inglaterra, que creo que merecimos más y que pudimos hacer todavía mejor papel”, fue lo que expresó el “Maguito” al atender a los medios de comunicación presentes en su primer día de trabajo en el conjunto verdiblanco.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players during the second half hydration break REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

Cabe recordar que Fidalgo no fue titular en el duelo ante Inglaterra, pero ingresó en el minuto 79 en lugar de Jorge Sánchez ya con México volcado al ataque intentando remontar el marcador. El exfutbolista del América intentó con con un disparo desde afuera del área en los últimos minutos, pero el portero Jordan Pickford retuvo el balón.

TE PUEDE INTERESAR:



Pese al negativo resultado ante los ingleses, el mediocampista mexicoespañol calificó su participación en la justa veraniega como un momento que espera volver a repetir en algún momento de su carrera. “Fue una experiencia única en mi carrera y ojalá que no sea la última. Estoy muy contento con ello”, compartió Fidalgo ante la prensa.

Álvaro Fidalgo admite que su crecimiento como futbolista se dio gracias a su llegada a México y ahora considera un honor su debut para la Selección Mexicana|Juan Luis Diaz Socci

Fidalgo ya entrena con sus compañeros en Betis

Luego de su participación en la cita mundialista, Álvaro Fidalgo contó con dos semanas de descanso antes de integrarse al plantel de Manuel Pellegrini. No obstante, el mediocampista mexicano decidió adelantar su regreso para participar de la pretemporada y llegar en el mejor ritmo posible al debut de liga.

“Me dio tiempo a descansar en estas dos semanas y ya estoy de vuelta con mucha ilusión y muchas ganas”, comentó el futbolista, quien también remarcó que mantuvo actividad física durante su periodo de descanso.

Este regreso significará su primera temporada (desde el inicio) como jugador del Real Betis. El centrocampista arribó al conjunto andaluz durante la campaña anterior, pero se sumó a mitad de curso. Por esta razón, debió adaptarse al futbol europeo, a sus compañeros y a las indicaciones de Pellegrini en tiempo récord.