OFICIAL: Jorge Valdano será parte del equipo de FUT Azteca durante el Mundial 2026

El equipo de FUT Azteca se consolida como cada año y además de que ya se confirmó oficialmente que TV Azteca llevará EN VIVO y GRATIS la transmisión del Mundial 2026 con una gran cantidad de partidos, también contaremos con la presencia de grandes especialistas como Iker Casillas y Jorge Valdano, quien una vez más será un complemento perfecto gracias a su sabiduría y experiencia.

Jorge Valdano ya ha formado parte del equipo de Fut Azteca en otros mundiales, en donde nos ha aportado grandes comentarios y análisis de los equipos y partidos, incluso, se complementa de manera perfecta con la picardía de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y todo el equipo de TV Azteca Deportes.

Durante la transmisión de la visita de Iker Casillas a TV Azteca en donde se dio el importante anuncio, Jorge Valdano ofreció sus primeras palabras sobre lo que será su aventura durante el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

"Hola Christian, hola Luis, estoy con ustedes desde el 98, por lo tanto no puede sorprender que ya esté calentando para el próximo Mundial. México consagró a Pelé en el 70, consagró a Maradona en el 86, vamos a ver qué nos reserva para el 2026. Una vez más con mucho orgullo estaré con Azteca en ese equipo maravilloso, en un equipo que con periodistas que con rigor y buen humor sabremos contar el futbol. Tendremos una buena convocatoria con Casillas y algunas sorpresas que irán apareciendo", dijo Jorge Valdano.

¡JORGE VALDANO! 🔥



El campeón del mundo formará parte del equipo de TV Azteca Deportes ⚽️#CasillasEnAzteca pic.twitter.com/htuLnNGHrZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 10, 2025

Jorge Valdano además de ser un gran analista y comentarista, tiene una trayectoria invaluable en las canchas, pues fue campeón del mundo como futbolista en México 1986 y dos veces ganador de la UEFA Champions League.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá TV Azteca?

TV Azteca confirmó que tendrá la transmisión de 32 partidos del Mundial 2026, en donde por supuesto se incluirán todos los partidos de México, inauguración y por supuesto la final desde Nueva York.