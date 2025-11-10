deportes
Iker Casillas regresa a TV Azteca para el Mundial 2026 como parte de FUT Azteca

¡Bienvenido a tu casa! Iker Casillas, histórico guardameta español, volverá a ser parte del equipo de expertos de FUT Azteca para la cobertura del Mundial 2026

Iker2.jpg
Foto: @Legends
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

¡Bienvenido a tu casa! Iker Casillas, histórico guardameta español, volverá a ser parte del equipo de expertos de FUT Azteca para la cobertura del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Con su carisma, experiencia y visión privilegiada del futbol, Casillas se suma nuevamente a las filas de TV Azteca, consolidando una relación que ha existido desde la Copa del Mundo Rusia 2018.

Cara a Cara con Iker Casillas | La Soledad de la portería

Iker ya ha sido parte de las transmisiones mundialistas de Azteca Deportes en las dos ediciones anteriores: primero en Rusia 2018, donde debutó como analista invitado, y luego en Qatar 2022, donde su presencia fue clave para enriquecer el análisis táctico y compartir anécdotas de su carrera como campeón del mundo.

¿Cuántos mundiales jugó Iker Casillas?

El exguardameta del Real Madrid y del Porto es una figura legendaria del futbol español y considerado uno de los mejores porteros en la historia de este deporte. Con la selección española disputó tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su participación más destacada fue en Sudáfrica, donde levantó el trofeo como capitán de “La Roja” tras vencer a Países Bajos en la final. En ese torneo, Casillas fue determinante, con atajadas memorables como el mano a mano frente a Arjen Robben en la final.

Además del título mundial, Iker Casillas fue parte fundamental de la generación dorada de España que conquistó dos Eurocopas consecutivas: en 2008 y 2012.

Para el Mundial 2026, su incorporación a FUT Azteca promete elevar aún más el nivel de análisis y entretenimiento. Junto a figuras como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, Casillas aportará una mirada internacional y técnica que enriquecerá la experiencia de los aficionados mexicanos.

“Estoy feliz de volver a TV Azteca, una casa que me ha recibido con los brazos abiertos. El Mundial 2026 será especial por celebrarse en México, y quiero vivirlo junto a ustedes”, expresó Casillas en un mensaje difundido por Azteca Deportes.

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó, y con Iker Casillas en el equipo, FUT Azteca se prepara para ofrecer una cobertura inolvidable.

Selección Mexicana
España
