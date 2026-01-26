¡ÚLTIMA HORA! Jugador argentino se perderá el Mundial por lesión

La Selección Argentina ha recibido malas noticias ya que sufrirá de una baja sensible de cara al Mundial 2026. Se trata de Juan Foyth, defensa central y capitán del Villarreal, sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo durante el partido ante el Real Madrid y estará fuera de las canchas entre ochos meses y un año, perdiéndose casi con seguridad la justa mundialista.

La lesión ocurrió en el minuto 24, cuando el futbolista apoyó mal su pierna sin contacto con ningún rival y cayó desconsolado al césped. Sus gestos de dolor y que tristeza dejaron claro de inmediato la gravedad del percance. Tras los estudios, el club español confirmó el diagnóstico y anunció que en los próximos días se informará sobre la intervención quirúrgica y el comienzo de la rehabilitación.

Foyht necesita recuperación histórica

Para el entrenador Lionel Scaloni, la noticia es una de las peores noticias. Foyth, quien fue campeón del mundo en Qatar 2022, era una pieza fija en sus convocatorias y una alternativa versátil para la zaga central. Su ausencia obligará a un reajuste en la planificación defensiva del combinado nacional en busca de alternativas.

El futbolista de 28 años, surgido en Estudiantes de La Plata, ya arrastraba un historial reciente de problemas físicos que lo habían alejado de la Copa América 2024. Ahora, enfrenta el desafío más difícil de su carrera, ya que tendrá una rehabilitación larga y compleja, con la amarga certeza de que no podrá defender el título mundial conquistado hace cuatro años.

