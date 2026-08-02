ÚLTIMA HORA: Julio González ya tendría nuevo equipo tras quedar “congelado”

Julio González fue el arquero titular de la Selección Mexicana en la Copa América y apuntaba para ser uno de los 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero el destino le jugó una mala pasada al ser corrido de Pumas y "congelado" en Puebla, a donde lo mandaron a jugar en la categoría Sub-21. Pero ahora tendría una nueva oportunidad, ya que está en la mira de un equipo de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con información del reportero Paco Montes, Club León está interesado en hacerse de los servicios de González tras la salida del colombiano Jordan García a la U de Chile, así como la baja de Óscar Jiménez al Atlante, que le pegó a Cruz Azul para conseguir su primer triunfo en su regreso a la Liga BBVA MX.

Julio González es seguido de cerca por el Club León para cubrir la baja de 2 arqueros.|@julioglzvela

El canterano de Santos Laguna llegaría como refuerzo para acompañar y meterle presión al joven Óscar "Gato" García, quien apunta a ser un guardameta referente. Por ello, formó parte del sparring de la México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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De casi retirarse a ser seleccionado mexicano

El portero de 35 años surgió de las Fuerzas Básicas de Santos, donde permaneció durante varios años, para después marcharse al Celaya y Veracruz. Posteriormente, se marchó a jugar a España en una tercera división, para después regresar a México y estar a punto de dejar el futbol para convertirse en agente de seguros.

No obstante, tocó las puertas de Pumas y se le abrieron, aunque como tercer portero. Su perseverancia lo llevó a ser el arquero titular y seleccionado mexicano en la etapa de Jaime Lozano. Hasta fue el guardián de la Copa América 2024, con grandes actuaciones, pese al fracaso del equipo de quedarse en fase de grupos.

De ser seleccionado mexicano a "congelado"

La carrera de Julio iba en ascenso, hasta que después de un partido de Liguilla tuvo un altercado con un compañero de posición, lo que le costó la salida de la UNAM. Pese a ello, Puebla le abrió las puertas, pero solo disputó un torneo como titular.

El conjunto camotero lo "congeló" al mandarlo a la Sub-21, donde juega desde hace casi un año. Pero tal parece que ahora tendrá una nueva oportunidad en Primera División, aunque lo más probable es que llegue como arquero suplente, pero dispuesto a pelear la titularidad.