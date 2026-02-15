ÚLTIMA HORA: Leyenda de Chivas de Guadalajara enfrentaría hasta 10 partidos de suspensión, tras su partido del fin de semana

Matías Almeyda fue expulsado en el empate 1-1 entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés, y ha abierto uno los problemas disciplinarios más delicados de la temporada en LaLiga. El caso ya está en manos del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, que evalúa una sanción que podría alcanzar hasta doce partidos de suspensión.

De acuerdo con el acta arbitral redactada por Iosu Galech Apezteguía, el técnico argentino fue expulsado en el minuto 85 por protestar de forma ostensible una decisión arbitral, mediante gritos y gestos de desaprobación, pese a haber sido advertido previamente por el cuerpo arbitral.

¿Qué paso después de la expulsión de Almeyda durante el Sevilla FC vs Deportivo Alavés?

La situación se agravó tras la tarjeta roja, según el informe, Almeyda se negó inicialmente a abandonar el área técnica, lo que provocó la detención del encuentro durante varios minutos. Posteriormente, el acta señala que el entrenador regresó al terreno de juego y se encaró con el árbitro a escasa distancia, adoptando una actitud considerada desafiante e intimidatoria, episodio que elevó la gravedad del incidente.

El procedimiento disciplinario contempla varias posibles infracciones acumulativas: las protestas ostensibles, la negativa a retirarse tras la expulsión y el reingreso al campo con actitud intimidatoria. La suma de estos cargos es lo que abre la puerta a una sanción excepcionalmente dura para un entrenador en el futbol español, la cual podría superar los diez partidos de suspensión.

¿Cuántos partidos tendría de suspensión Matias Almeyda?

De acuerdo con los criterios disciplinarios habituales en LaLiga y las estimaciones que manejan medios españoles, las protestas podrían acarrear entre dos y tres encuentros de sanción, la negativa a abandonar el área técnica otros dos o tres partidos adicionales, mientras que el reingreso al terreno de juego con actitud intimidatoria podría elevar el castigo entre cuatro y cinco encuentros más, lo que situaría la sanción total en un rango aproximado de diez a doce partidos.

El episodio llega en un momento especialmente delicado para el Sevilla, que pelea por alejarse de la zona de descenso y atraviesa un momento deportivo de máxima presión. La resolución oficial del Comité de Disciplina se espera en los próximos días y marcará el alcance real del castigo para Almeyda, cuyo futuro inmediato en el banquillo dependerá directamente de la severidad de la sanción.