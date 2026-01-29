ÚLTIMA HORA: Luis Michel estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, como en Sudáfrica 2010

Luis Michel volverá a estar en la justa veraniega, como lo hizo al ser el tercer portero de Javier Aguirre en Sudáfrica 2010, pero en esta ocasión será el Embajador de Guadalajara en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará con un partido entre México y el país africano, tal como pasó hace 16 años.

El ex de Chivas compartió la noticia a través de sus redes sociales y se une a grandes figuras de Jalisco, como lo son Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Carlos Salcido, Adolfo Bautista y Jonny Magallón, quienes formaron parte del cuadro rojiblanco, que recientemente fichó a un ex del Barcelona que rompió el silencio y habló por vez primera de su llegada a Guadalajara.

El exportero de Chivas será Embajador de Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026|@luisemich

“Orgulloso de representar a Guadalajara como Embajador rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nuestra ciudad tiene pasión, entrega y futbol. México volverá a hacer historia. El camino ya comenzó”, publicó Michel en su cuenta de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR:



El Mundial de Luis Michel en 2010

El exportero es canterano de Chivas, club en el que se ganó el puesto de titular tras la partida de Oswaldo Sánchez a Santos Laguna a inicios de 2007. De a poco se consolidó como un buen arquero, lo que le valió a ser convocado por Javier Aguirre para encarar el Mundial de Sudáfrica 2010.

Luis fue a la Selección Mexicana como tercer portero, ya que la titularidad se la disputaban Memo Ochoa y Óscar “Conejo” Pérez y al final de cuentas fue este último quien ganó la partida. Fue portero del Guadalajara hasta 2014, ya que se fue a préstamo al Saprissa de Costa Rica.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, salió oficialmente del conjunto rojiblanco en verano de 2015 al pasar a Dorados de Sinaloa, para luego ir a Lobos BUAP y finalmente llegó a Xolos de Tijuana, donde colgó los botines en verano de 2020.