ÚLTIMA HORA: Confirman al jugador del partido del México vs Chequia del Mundial 2026

El futbol puede tocar extremos, pues en ocasiones suele ser bastante ingrato, pero a veces, te llena de momentos dulces como el que vivió este miércoles 24 de junio el lateral derecho Mateo Chávez, quien firmó un debut de ensueño en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues tras ser uno de los pocos jugadores que no habían tenido minutos con Javier "Vasco" Aguirre en la presente justa veraniega, hoy inició en el 11 titular y además marcó el primer gol del partido entre México vs Chequia.

El anotar el gol con el que México abrió el cerrojo de un férreo equipo europeo y además de adueñarse de esa banda derecha con buenas coberturas en la defensiva, peligrosas incorporaciones al frente y pases precisos, le valió al juvenil de 22 años el ser nombrado como MVP (jugador del partido) de este encuentro de la tercera fecha mundialista.

Tras finalizar el partido en el que la Selección Mexicana goleó por marcador de 3-0 a Chequia, uno de los patrocionadores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ le otorgó al jugador del AZ Alkmaar de la Eredivisie de Países Bajos el codiciado galardón.

Después de una gran jugada y un pase imposible de Luis Romo, el hijo del "Tilón" Chávez controló el balón, enfiló hacia la portería y ante la salida de Kovar, definió cual delantero con disparo cruzado para desatar la locura de más de 80,000 aficionados.

⚽🇲🇽 ¡GOOOL DE MATEO CHÁVEZ! México Golpea Primero ante Chequia en el Mundial

México logra una hazaña en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección comandada por Javier "Vasco" Aguirre ya hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues por primera vez en su historia, clasificó a la fase final tras ganar todos sus partidos y obtener 9 puntos de 9 posibles.

Por si fuera poco, cierra la primera fase como una de las selecciones más sólidas tras anotar un total de 6 goles y al momento tener 0 en contra, demostrando que la defensa y la portería es al momento un punto fuerte de este equipo que además ya le rindió un merecido homenaje a Paco Memo Ochoa.