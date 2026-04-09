ÚLTIMA HORA: nuevo golpe para Alberto del Río “El Patrón”... recibió otra mala noticia

Alberto del Río “El Patrón” nuevamente está en el ojo del huracán y esta vez no por su profesión o participar en reality shows y peleas de exhibición, sino porque fue arrestado por supuesta violencia familiar. Ello ya le trajo consecuencias en el ámbito laboral, pues una importante empresa de lucha libre lo dejó fuera de su roster, un nuevo golpe en su carrera.

El exmegacampeón de Triple A está suspendido de la cartelera de The Crash, una empresa mexicana de lucha libre que destaca por tener grandes funciones en Tijuana, Baja California. Incluso, el nacido en San Luis Potosí tenía en puerta una presentación para el 17 de abril. Este sería el salario que tuvo Alberto en su época dorada en la WWE.

El luchador fue suspendido de la empresa The Crash tras ser arrestado por supuesta violencia familiar.|The Crash Lucha Libre

“Por medio de la presente, The Crash Lucha Libre es una empresa con valores que fomenta el deporte espectáculo de una manera familiar, y reprueba todo acto de violencia extradeportiva. Por tal motivo, suspenderemos de nuestra programación a Alberto del Río ‘El Patrón’ tras los hechos sucedidos recientemente”, publicó la empresa en sus redes sociales.

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¿Por qué fue detenido Alberto del Río?

“El Patrón” fue detenido el lunes 6 de abril por elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí, ya que su esposa lo acusa de supuesta agresión física y verbal. Por lo anterior, el luchador fue trasladado a los separos.

Tras cumplirse el lapso de 48 horas, Del Río fue llevado al penal de La Pila, donde este jueves 9 de abril enfrentará una audiencia con el juez calificador, donde se conocerá si será vinculado a proceso por violencia familiar o queda absuelto.

Cabe destacar que el exluchador de la WWE puede ir a prisión de 1 a 7 años por el delito de violencia familiar, pues así lo dicta el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.