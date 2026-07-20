Última Hora: Pep Guardiola sería nuevo director técnico de selección nacional campeona del mundo

El futbol italiano vive días de rumores constantes. Tras la dolorosa ausencia de la Azzurra en el Mundial 2026, la Federación Italiana de Futbol ha iniciado una ambiciosa reconstrucción que tiene un nombre propio marcado en rojo: Josep "Pep" Guardiola.

La llegada de Paolo Maldini y Leonardo a la estructura directiva de la selección ha dado un giro inesperado al panorama. Según diversos informes, ambos habrían mantenido reuniones de alto nivel en España con el técnico catalán, intentando convencerlo de que asuma el que, posiblemente, sea el desafío más complejo de su carrera. Para Italia, apostar por Guardiola no solo representa la búsqueda de un entrenador de élite, sino una ruptura total con su tradición histórica de férrea disciplina defensiva en favor de un modelo de posesión y ataque posicional.

El vínculo de Pep con el país, donde dejó huella como jugador en el Brescia y la Roma, es el principal activo de la federación para seducirlo. No obstante, el camino está lleno de obstáculos. En primer lugar, la situación financiera es un factor limitante, dada la magnitud del salario que exige un estratega de su calibre. Además, Guardiola ha declarado recientemente su intención de tomarse un tiempo alejado de los banquillos, priorizando su vida personal tras años de máxima exigencia en el Manchester City.

El palmarés de Guardiola en Barcelona y Manchester City

La trayectoria de Guardiola está marcada por un éxito sin precedentes en ambos clubes, consolidándolo como uno de los entrenadores más laureados de la historia.

En su etapa en el FC Barcelona, conquistó un total de 14 títulos, destacando tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Posteriormente, al frente del Manchester City, su vitrina se ha expandido notablemente con seis títulos de Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, tres Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El futuro de la Azzurra

Si la opción de Guardiola se enfriara por sus exigencias económicas o su deseo de descanso, la terna de candidatos incluye nombres con ADN italiano como Roberto Mancini, Antonio Conte o la apuesta rejuvenecedora de Andrea Pirlo. Por ahora, el sueño azzurro tiene nombre español, y mientras los despachos trabajan en silencio, Italia espera con impaciencia el desenlace de esta situación.

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