El tierno gesto de un campeón del mundo con su madre que conmovió a todos: ella había cruzado el desierto a pie por él

La tarde de ayer se vivió historia tras la coronación de España en la Copa del Mundo 2026 y es que más allá de eso se vivieron miles de historias al rededor de la celebración de este título, uno de los más virales fue es el caso de Nico Williams quien fue captado en cámara realizando un gesto muy conmovedor.

¿Qué hizo Nico Williams que llamó la atención de todos?

Después de recibir la Copa del Mundo y su merecida medalla de oro, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve al jugador español acercarse a la tribuna de aficionados, aquí busco a su madre quien lo esperaba con una enorme sonrisa, Nico le entregó su medalla de oro y además, se dieron la mano mientras intercambiaban palabras, la madre siempre se notó contenta con su hijo que apenas recibió su medalla fue a buscarla para agradecer todo lo que ella ha hecho por el extremo español.

La medalla es de mamá. 🥹🏅



Nico Williams le entregó a su mamá su medalla de Campeón del Mundo. 🥹🏅🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/nx3NGUAGzO — Momentos Virales (@momentoviral) July 20, 2026

Los esfuerzos de su familia:

Los padres de Nico Williams son de Ghana, tuvieron que atravesar de grandes pruebas para darles a sus hijos las oportunidades que hoy están viviendo y es que, se sabe que tuvieron que cruzar el desierto africano para poder llegar a donde están ahora.

Lee los detalles en: Sus padres cruzaron el Desierto del Sahara a pie para buscar una vida mejor y hoy es estrella de España en el Mundial 2026

¿Quién es Nico Williams?

Nico Williams, nacido el 12 de julio de 2002 en Pamplona, es un destacado futbolista español de 24 años que se desempeña como extremo, principalmente por la banda izquierda, en el Athletic Club de la Primera División de España. Formado en la cantera de Lezama desde los 11 años, el jugador ha consolidado su carrera profesional en el club bilbaíno, donde comparte vestuario con su hermano mayor, Iñaki Williams. Internacional absoluto con la selección española, Nico ha alcanzado una gran proyección mundial gracias a su velocidad, capacidad de desborde, regate y visión de juego, siendo una pieza clave en éxitos recientes como la Eurocopa 2024 y su participación en la coronación de España en el Mundial de 2026.

Lee también: