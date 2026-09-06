ÚLTIMA HORA: Piloto de Fórmula 1 sufre TEMIBLE accidente y reporta problemas de visión

El Gran Premio de Italia 2026 nos dejó emociones contrastantes. Mientras Mercedes celebró un dominante 1-2 encabezado por una victoria histórica local, las alarmas se encendieron tempranamente en el garaje de Ferrari por un fuerte impacto de Charles Leclerc.

Apenas transcurría la vuelta 2 en el Autodromo Nazionale di Monza cuando el monegasco, quien rodaba cuarto e intentaba defenderse del asedio del McLaren de Oscar Piastri, sufrió un aparatoso accidente en la mítica curva de la Parabólica.

Al entrar a la zona de alta velocidad, el monoplaza de Leclerc se abrió de más, mordiendo la zona exterior verde y la línea blanca. Esto desencadenó un sobreviraje incontrolable que lo mandó a través de la trampa de grava para terminar impactándose frontalmente contra las barreras de neumáticos.

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Estado de salud de Charles Leclerc tras el choque

La telemetría registró un brutal impacto de aproximadamente 50G a más de 180 km/h, lo que provocó una bandera roja inmediata. El piloto de Ferrari logró salir por su propio pie, aunque reportó pérdida temporal de visión en el ojo derecho. Fue trasladado de inmediato al centro médico de la FIA, donde fue evaluado y posteriormente dado de alta al descartarse lesiones mayores.

"Fui demasiado agresivo, pero sentí algo extraño al acelerar", declaró Leclerc, asumiendo la culpa del incidente y liberando de responsabilidad a Piastri. El monegasco pasará por revisiones médicas adicionales para asegurar su disponibilidad de cara al debut del esperado GP de España en Madrid.

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Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Resultados del Gran Premio de Italia 2026

Mientras Ferrari sufría el abandono de su estrella, Mercedes dominó la jornada. El joven italiano Andrea Kimi Antonelli hizo historia ante su público, tras largar desde la lejana posición 19, ejecutó una remontada inolvidable para llevarse la victoria en Monza, consolidando su liderato en el Mundial de Pilotos.

Por su parte, el mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo un fin de semana muy complicado a bordo de su Cadillac, finalizando la prueba en el fondo de la parrilla (18º), a una vuelta de distancia de los líderes.

¿Qué significa un impacto de 50G?

La Fuerza G (fuerza de gravedad) es una medida de aceleración o desaceleración. 1G es la fuerza de gravedad normal que sentimos en la Tierra estando quietos.

Cuando decimos que Charles Leclerc sufrió un impacto de 50G, significa que durante la fracción de segundo que duró el choque contra la barrera en la Parabólica, su cuerpo experimentó una fuerza equivalente a 50 veces su propio peso.

El impacto físico: Si un piloto con todo su equipamiento pesa alrededor de 75 kg, en el momento exacto de un impacto de 50G, su cuerpo y sus órganos internos son aplastados momentáneamente contra los cinturones de seguridad con una fuerza de 3,750 kg (casi 4 toneladas) .



Si un piloto con todo su equipamiento pesa alrededor de 75 kg, en el momento exacto de un impacto de 50G, su cuerpo y sus órganos internos son aplastados momentáneamente contra los cinturones de seguridad con una fuerza de . ¿Por qué sobreviven ilesos? A estas fuerzas, una persona normal en un coche de calle sufriría lesiones fatales. Los pilotos de F1 salen caminando gracias a la célula de supervivencia (el chasis de fibra de carbono que no se deforma), el dispositivo HANS (que sujeta el cuello y la cabeza para evitar un latigazo cervical mortal) y las estructuras de impacto del monoplaza, que están diseñadas para destruirse por completo y absorber toda esa energía antes de que llegue al piloto.

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