Alineaciones CONFIRMADAS del América vs León, partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026

Todo listo desde el Shell Stadium en Houston, Texas para el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 entre el Club América y el León. Las Águilas llegan como ligeros favoritos para subirse al podio, sin embargo, los pupilos de Javier Gandolfi querrán dar el batacazo en suelo estadounidense.

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Guillermo Almada va con todo por la victoria y ello se refleja en las titularidades de Brian Rodríguez y de Raphael Veiga. Ambos sudamericanos buscarán ser la llave del cuadro azulcrema y descifrar el candado del equipo del Bajío. Por otro lado, la Fiera va con Diber Cambindo de inicio y con Arcila junto a Cortizo en los extremos.

Alineación del América



Portero: Fernando Tapia

Defensas: Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Cristián Borja

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Óscar Perea

Delanteros: Alejandro Cárdenas

Alineación del León



Portero: Óscar García

Defensas: Sebastián Vegas, Juan Guevara, Paul Bellón e Iván Moreno

Mediocampistas: Iván Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigi Echeverría, Daniel Arcila y Jordi Cortizo

Delanteros: Diber Cambindo

Recuerda que podrás seguir en vivo y gratis el resultado del compromiso por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como la gran final de la Leagues Cup 2026 entre los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca en punto de las 7:00 pm.

