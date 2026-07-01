La verdadera razón por la que el cuadro de Argentina en el Mundial 2026 “es más fácil”

Argentina quedó en el centro de la conversación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por una razón que va más allá de su próximo partido. La Albiceleste enfrentará a Cabo Verde en los Dieciseisavos de Final y, en caso de avanzar, se cruzará con Australia o Egipto en octavos. Por eso, muchos comenzaron a hablar de un cuadro “más fácil” para el vigente campeón del mundo.

Sin embargo, la explicación no pasa únicamente por los rivales que le tocaron. La verdadera razón está en el armado del sorteo y en cómo terminaron acomodándose los resultados de la Fase de Grupos. FIFA había definido un sistema especial para separar a las selecciones mejor ubicadas del ranking y evitar cruces prematuros entre los principales candidatos.

El procedimiento del sorteo estableció que España y Argentina quedaran en lados opuestos del cuadro si ganaban sus grupos. Lo mismo aplicaba para Francia e Inglaterra, con el objetivo de mantener balance competitivo en el nuevo formato de 48 selecciones.

Argentina celebra un gol|Conmebol

Por qué Argentina quedó lejos de varias potencias

La clave está en el ranking FIFA previo al sorteo. España, Argentina, Francia e Inglaterra aparecían como las cuatro selecciones mejor ubicadas, por lo que FIFA utilizó un sistema similar al del tenis para repartirlas en diferentes sectores del cuadro. The Guardian también explicó que este mecanismo buscaba impedir que los cuatro primeros cabezas de serie se enfrentaran demasiado pronto, siempre y cuando cumplieran en sus grupos.

Resulta que Argentina ganó el Grupo J con puntaje perfecto y respetó la lógica del sorteo. España también terminó primera en el Grupo H, por lo que no cayó en el camino directo de la Albiceleste. En lugar de enfrentar a una potencia europea, el equipo argentino quedó emparejado con Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo.

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A partir de ahí, el cuadro se abrió todavía más. Si Argentina supera a Cabo Verde, su rival saldrá del cruce entre Australia y Egipto. Ninguno de los dos aparece entre los candidatos principales al título. En cuartos, el posible camino marca a Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. Aquí podría haber aparecido Portugal, pero los lusos finalizaron en el segundo lugar del Grupo K y se desplazaron al otro lado del cuadro.

Qué pasó con las otras selecciones fuertes

Mientras Argentina quedó en una llave directa sin potencias europeas, otras candidatas tienen caminos más complejos. Francia ya avanzó tras vencer a Suecia y ahora enfrentará a Paraguay. España y Portugal podrían cruzarse entre sí, si superan sus partidos ante Austria y Croacia respectivamente. Bélgica, Estados Unidos, Bosnia y Senegal también quedaron en ese bloque.

Alemania, además, ya quedó eliminada por Paraguay en penales. Países Bajos también se despidió tras caer ante Marruecos. Esos resultados reforzaron la sensación de que el sector argentino quedó menos cargado que otros tramos del cuadro.

Cabe destacar qué Uruguay, dos veces campeona del mundo, pudo haber sido rival de Argentina en 16avos si finalizaba en el segundo lugar del Grupo H. Sin embargo, los sudamericanos sumaron solo 2 puntos y se despidieron del torneo en Fase de Grupos.

Un importante jugador de la Selección Argentina se iría para el Real Madrid |X: COnmebol

El cuadro de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El camino potencial de Argentina hasta semifinales quedó armado de la siguiente manera:



Dieciseisavos de final: Argentina vs Cabo Verde

Octavos de final: Argentina/Cabo Verde vs Australia/Egipto

Cuartos de final: Suiza/Argelia/Colombia/Ghana

Semifinales: posible cruce con Brasil, México, Inglaterra, RD Congo o Noruega

Lo cierto es que Argentina no quedó completamente aislada de las potencias. Brasil e Inglaterra están del mismo lado general del cuadro, pero no aparecen en su ruta directa hasta semifinales. Por eso, el análisis apunta a una idea concreta: el camino argentino luce más accesible antes de llegar a la antesala de la final.