OFICIAL: Así queda la tabla general de equipos más ganadores en la Liga BBVA MX Femenil

El Club América Femenil se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y llegó a tres títulos en su historia. Con este resultado, el conjunto azulcrema empató a Rayadas de Monterrey como el segundo equipo con más campeonatos en la historia del torneo.

América consiguió el campeonato después de remontar la serie en la Final de Vuelta disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo llegó con desventaja en el marcador global, pero logró darle vuelta frente a más de 26 mil aficionados.

Con este campeonato, el club capitalino se mantiene cerca de Tigres de la UANL Femenil, equipo que continúa como el más ganador en la historia de la competencia.

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Equipos con más títulos en la Liga MX Femenil

Tigres UANL Femenil — 6 títulos.

Club América Femenil — 3 títulos.

Rayadas de Monterrey — 3 títulos.

Chivas Femenil — 2 títulos.

Jugadoras con más títulos en la historia de la Liga MX Femenil

Con el título de hoy de Club América Femenil, Nancy Antonio se unió a la lista de jugadoras con más títulos en la historia de la Liga MX Femenil, al llegar a siete campeonatos tras conquistar el Clausura 2026 con el conjunto azulcrema.



Lizbeth Ovalle — 7 títulos con Tigres UANL.

Belén Cruz — 7 títulos con Tigres UANL.

Fernanda Elizondo — 7 títulos con Tigres UANL.

Nancy Antonio — 7 títulos, seis con Tigres UANL y uno con América.

Con seis títulos también aparecen otras referentes históricas del futbol femenil mexicano.



Katty Martínez — 6 títulos conquistados con Tigres, América y Rayadas.

Liliana Mercado — 6 títulos, todos con Tigres UANL.

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