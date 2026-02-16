¡Momento VIRAL! Así VIVIÓ Lionel Messi el GOLAZO de su hijo en Miami

La historia más comentada en redes esta semana no tiene que ver con un título ni con un récord, sino con un momento familiar que tocó fibras en la comunidad latina en Estados Unidos. La reacción de Lionel Messi al gol de su hijo Mateo en la academia del Inter Miami se volvió viral y mostró el lado más humano del campeón del mundo.

Mientras continúa su proceso de recuperación física luego de la lesión que obligó a Messi a suspender un partido en Puerto Rico, el astro argentino ha aprovechado el tiempo para acompañar a sus hijos en sus actividades deportivas. En uno de esos entrenamientos, Mateo se robó todas las miradas con un gol espectacular que provocó una sonrisa inmediata en su padre.

El momento, captado por asistentes y compartido en redes sociales, generó miles de comentarios positivos y reafirmó el cariño que la afición siente por la familia Messi en Miami.

¿Cómo fue el gol de Mateo Messi con la academia del Inter Miami que emocionó a Lionel Messi?

Mateo Messi sorprendió a todos con una jugada rápida y precisa apenas comenzado el partido de entrenamiento. En cuestión de segundos, definió con seguridad y dejó sin opciones al portero, provocando la reacción espontánea de Lionel Messi desde la banda.

El gesto del argentino —una sonrisa amplia y mirada orgullosa— se convirtió en el detalle más comentado del video. Más allá del talento del niño, la escena reflejó la conexión padre e hijo y el ambiente familiar que rodea al capitán de la selección argentina en esta etapa de su vida.

La academia del Inter Miami, que suele compartir contenido de sus jóvenes talentos, publicó el clip y rápidamente se viralizó entre aficionados, medios y seguidores del futbol juvenil.

El lado familiar de Lionel Messi en Miami fortalece su vínculo con la comunidad latina

Desde su llegada a la MLS, Lionel Messi no solo ha impactado dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Su cercanía con la familia y su presencia en actividades cotidianas han reforzado su imagen como referente cercano para millones de latinos en Estados Unidos.

En días recientes, además, su esposa Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales un gesto romántico del futbolista durante San Valentín, lo que también generó conversación entre seguidores y medios.

Estos momentos muestran una faceta distinta del campeón del mundo: la de padre presente y figura familiar, lejos de la presión competitiva. Para muchos aficionados, ver a Messi disfrutar los logros de sus hijos resulta tan inspirador como cualquier gol en una final.

La viralidad del gol de Mateo Messi confirma que el legado futbolístico del apellido sigue generando ilusión, ahora desde una nueva generación que comienza a dar sus primeros pasos en el deporte.