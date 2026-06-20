ÚLTIMA HORA: Santiago Ormeño ya tiene nuevo equipo tras sufrir terrible lesión

Santiago Ormeño volverá a las canchas tras recuperarse de una terrible lesión, pero no lo hará con el Puebla, como en primera instancia se dijo al verlo entrenar en las instalaciones del club, sino que volverá a emigrar al extranjero.

“Ormegol” tendrá una nueva oportunidad en el futbol de Uruguay con el Montevideo Wanderers, a donde llegará con 32 años. No obstante, los primeros partidos le podrían costar al peruano, ya que va saliendo de una lesión de esguince con edema óseo. OFICIAL: Se va portero de Chivas previo al arranque del Apertura 2026.

Santiago Ormeño jugará en Uruguay.|@santorme

Lo que debes saber del nuevo equipo de Santiago Ormeño

Montevideo es un club que juega en la Primera División de Uruguay. No obstante, en el último campeonato no le fue nada bien, ya que terminó el torneo en la posición 10 de 16 con 20 puntos, producto de 6 partidos ganados, 2 empatados y 7 perdidos.

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Wanderers es un club histórico en Uruguay, pero solo ha conquistado 3 títulos de liga, aunque ellos se consiguieron entre 1900 y 1930, por lo que ya casi suma 100 años de no poder ganar otro título. Incluso, en todo este tiempo le ha tocado descender.

De la gloria al infierno, la carrera de Santiago Ormeño

Ormeño tocó la gloria con el Puebla cuando la pandemia por la COVID-19 pausó a todo el mundo. Ello le valió para ser del interés de Chivas, que lo terminó por contratar, ya que también cuenta con la nacionalidad mexicana.

Sin embargo, la estadía de Santi en Chivas no fue lo mejor, ya que no conectó con la afición, la cual le recriminaba su elección por elegir representar a Perú. Después de que el Rebaño se marchó a China, donde sufrió la lesión de esguince con edema óseo, quedó como agente libre.