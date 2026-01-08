ÚLTIMA HORA: Xolos de Tijuana va por el hijo del “Loco” Abreu para el Clausura 2026

Xolos está a punto de concretar un bombazo para el Clausura 2026, pues negocia el fichaje de Diego Abreu, hijo de Sebastián “Loco” Abreu, actual entrenador del club. En caso de que se llegue a buen puerto, Tijuana conformaría una letal delantera, pues recientemente contrató a un crack que llegó a valer 367 millones .

El periodista César Luis Merlo, quien dio la exclusiva de la baja de Jordy Caicedo del Atlas , informó que el club fronterizo lleva negociaciones avanzadas con Defensor Sporting de Uruguay, donde milita desde diciembre de 2024 y con el que suma 8 goles y 2 asistencias en 32 partidos disputados.

Tijuana negocia la llegada de Diego, hijo del “Loco” Abreu.|@diegoabreux

De concretarse, Tijuana se uniría a la lista de clubes que tiene a padre e hijo en un mismo plantel, aunque en este caso sería completamente diferente, ya que compartirían la cancha como entrenador y jugador, como fue el caso de Hugo Sánchez, quien debutó a su primogénito cuando dirigió a Pumas.

La trayectoria del hijo del “Loco” Abreu en el futbol

Abreu es un futbolista que cuenta con las nacionalidades uruguaya y mexicana, esta última, ya que nació en el entonces DF (ahora CDMX), cuando su padre jugaba para Cruz Azul. El delantero tiene 22 años y con recorrido en las categorías menores de varios equipos, como lo son Botafogo de Brasil y Toluca, actual bicampeón de la Liga BBVA MX.

Sin embargo, su camino en el futbol no ha sido nada fácil, pues carga con el peso de ser hijo de un jugador reconocido internacionalmente por ser un trotamundos. Además, lidió con una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda a los 18 años, que lo alejó de las canchas durante varios meses.

Diego fue convocado por la Selección Mexicana en las categorías menores, pero en 2021 se decantó por representar a Uruguay, tal y como lo hizo su padre en su etapa como jugador. No obstante, ello puede cambiar en un futuro, pues puede regresar a portar la playera del combinado azteca, en caso de que así lo desee.