¡VERGONZOSO! DK Metcalf agrede a un aficionado en pleno juego entre Pittsburgh Steelers y Detroit Lions: VIDEO

El receptor abierto de los Pittsburgh Steelers, DK Metcalf, se vio envuelto en una polémica durante el juego de este domingo 21 de diciembre ante Detroit Lions de la Semana 16 de la NFL tras agredir a un aficionado en pleno partido.

DK Metcalf agrede a un aficionado en pleno partido

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que DK Metcalf se acerca a la valla que separa la cancha de las tribunas y sujeta a un aficionado de los Detroit Lions de la peluca.

Luego de intercambiar algunas palabras, el receptor lanza un puñetazo directo al rostro del aficionado y posteriormente regresa a sus zona de bancas sin que nadie le diga nada.

A pesar de las acciones, ningún oficial se percató del incidente y Metcalf pudo terminar el partido sin inconvenientes, aunque se espera que reciba algunas sanción por parte de la NFL que suele castigar severamente este tipo de acciones como parte de su política de tolerancia cero.

Además, la agresión a un aficionado podría desencadenar en una importante multa económica para el jugador, junto con una suspensión de varios partidos.

Did DK Metcalf just punch a fan?!?!!! pic.twitter.com/pb14vFRQHD — Culture Guy (@BigCultureGuy) December 21, 2025

DK Metcalf y sus constantes casos de indisciplina

No es la primera vez que DK Metcalf se ve involucrado en un acto de indisciplina y el receptor de Steelers cuenta con un largo historias de problemas que van desde picarle el ojo a un rival, hasta conatos de bronca.

Multa de 30 mil dólares por conducta antideportiva contra Buccaneers en 2022.

Multa de 6 mil 949 dólares por conato de bronca contra Marshon Lattimore de Saints en 2021.

Multa de 12 mil 172 dólares por conducta antideportiva en la temporada 2025 (supuestamente haberle picado el ojo a Quay Walker)

Multa por "gesto violento" en la Semana 13 de la temporada 2025

