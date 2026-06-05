ÚLTIMAS NOTICIAS sobre Neymar: qué ha pasado con su lesión, ¿viajará o no con Brasil?

Neymar Jr. emocionó a todo el mundo cuando Carlo Ancelotti anunció su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, la alegría pasó a la preocupación cuando Brasil informó que el ex de Barcelona se había roto y que su participación en la justa veraniega estaba en riesgo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Estas son las últimas noticias sobre su lesión.

La lesión y la angustia

El jugador de Santos se integró a la concentración de Brasil, pero a 2 semanas del arranque del mundial sufrió una lesión muscular de grado II en la región del gemelo. De acuerdo con un artículo del portal FisioClinics Logroño, esta rotura es una de las más comunes, aunque ocasiona un fuerte dolor en la pantorrilla, acompañado de un moretón grande.

Neymar Jr. se recupera de su lesión en el campamento, por lo que no viajó para disputar un partido amistoso.|@neymarjr

El panorama luce complicado para Neymar, pues este tipo de lesiones requieren entre 3 y 4 semanas para que la persona se logre recuperar. Por lo que todo parece indicar, el atacante se perderá los primeros duelos de la justa veraniega.

TE PUEDE INTERESAR:



Neymar sí va a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pese a lesión

Ante la duda de una posible baja de Neymar por su lesión, el sábado 30 de mayo Ancelotti dejó en claro que el exjugador del PSG no será reemplazado en la convocatoria final de Brasil. De esta manera, tiene asegurado su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“Esperamos que Neymar regrese en el primer partido contra Marruecos o eventualmente en el siguiente”, expresó el entrenador italiano.

Neymar no viaja con Brasil

Brasil se medirá ante Egipto en lo que será su último ensayo previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se realizará el sábado 6 de junio en Ohio, ciudad a la que no viajó Neymar Jr., debido a que se quedó en Nueva Jersey, donde la verdeamarela tiene su campamento. El motivo: recuperarse de su lesión lo más pronto posible.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y la Gran Final.