Los detalles de la lesión de Neymar Jr. antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿cuánto tiempo lleva la recuperación?

Neymar Jr. causó revuelo a nivel internacional luego de que Carlo Ancelotti lo considerara como uno de los 26 convocados de Brasil para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, la alegría pasó a incertidumbre, luego de que se confirmara que el ex de Barcelona tiene una lesión que lo puede dejar fuera de la justa veraniega por su recuperación, tal como le pasó a Marcel Ruiz, quien tiene un sueldo millonario en Toluca.

A tan solo 2 semanas de que arranque la justa veraniega, se confirmó que el jugador de Santos sufrió una lesión muscular de grado II en la región del gemelo, por lo que será evaluado en los próximos días. De acuerdo con ESPN Brasil, Ancelotti lo esperará hasta un día antes del debut de la verdeamarela, la cual le cobra una millonada a Sudáfrica por partido amistoso.

El jugador de Santos se incorporó a la concentración de Brasil, pese a que se puede perder el mundial.|Confederação Brasileira de Futebol

¿Cuánto tiempo lleva la recuperación de Neymar Jr.?

El atacante de Brasil sufrió una de las roturas en el gemelo más comunes, pero que produce un fuerte dolor en la pantorrilla, acompañado de un hematoma (moretón) y alteración de flexión plantar de pie, según un artículo del portal FisioClinics Logroño.

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Sin embargo, este tipo de lesión requiere entre 3 y 4 semanas para que la persona se logre recuperar al 100%. Por lo anterior, y a escasos 15 días de que arranque la justa mundialista, Neymar Jr. podría no estar a tiempo para representar a su país.

Los partidos que se perderá Neymar Jr. con Brasil

El exjugador del PSG no estará disponible en los partidos de preparación que sostendrá Brasil antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el sábado 13 de junio ante Marruecos. La verdeamarela se enfrentará este domingo 31 de mayo a Panamá en el Estadio Maracaná.

El cuadro de Ancelotti cierra su preparación el sábado 6 de junio contra Egipto en Estados Unidos. Será hasta un día antes del partido oficial que el cuerpo técnico evalúe si realmente Neymar Jr. estará al 100% para los demás duelos del mundial o descartarlo para optar por otro jugador.