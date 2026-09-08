ÚLTIMO MOMENTO: Canterano de Chivas se estrena como goleador en la Liga de Colombia

Sergio Aguayo vivió una noche de ensueño en suelo colombiano con el Deportes Tolima. El canterano de las Chivas del Guadalajara anotó su primer gol con el club sudamericano y fue justamente el tanto del triunfo ante los Llaneros en la séptima jornada del Torneo de la Liga Dimayor.

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Un sólido cabezazo del ariete mexicano en el área chica al minuto 64 fue suficiente para vencer al arquero de Llaneros y poner el 2-1 definitivo a favor del Deportes Tolima en patio ajeno. Con este tanto, el ex jugador del Tapatío se estrenó como romperredes en la Liga de Colombia y busca hacerse importante en el esquema de Sebastián Oliveros. Cabe destacar que, Aguayo ingresó al minuto 58 y en menos de 10 minutos se hizo presente en el marcador.

Debutó en Copa Libertadores

La aventura por el sur del continente no ha sido nada mala para el delantero de 23 años, quien ya puede presumir que tuvo minutos en la competición más prestigiosa a nivel clubes de la Conmebol. El futbolista mexicano arrancó de titular en el duelo de octavos de final ante el Independiente del Valle de Ecuador y aunque la eliminatoria fue para el rival, Aguayo dejó buenas sensaciones.

Finalmente, se espera que Aguayo cumpla su préstamo por un año con el Tolima y después se tome una decisión sobre su futuro. En caso de que las Chivas del Guadalajara lo regrese a suelo tapatío o se ponga de acuerdo para que el futbolista siga en el balompié colombiano.