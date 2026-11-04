ÚLTIMO MOMENTO: Los resultados de la fecha 4 de la UEFA Champions League

El miércoles 4 de noviembre nos regaló una gran jornada de la UEFA Champions League, todos los equipos que entraron en acción anotaron. El Real Madrid no suelta el liderato tras vencer de último minuto al AEK Atenas en Grecia, el Como no tuvo piedad en Francia y le metió 8 al Lens, mientras que, el Arsenal sacó las tres unidades frente al Slavia Prague.

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Tras los resultados, solo el Paris Saint Germain y el cuadro merengue van con paso perfecto en lo que va de la fase de liga. Arsenal y Como los secundan con 10 y nueve puntos respectivamente. Por otro lado, solo el Slovan Bratislava no ha sacado una sola unidad en los cuatro cotejos disputados y está prácticamente eliminado de la contienda para pasar a la fase de eliminación directa.

Resultados 4 de noviembre de la UEFA Champions League

AEK Athens 2-3 Real Madrid

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Borussia Dortmund 2-1 Real Betis

Porto 3-1 Napoli

Lens 1-8 Como

PSV 1-2 Club Brugge

RB Leipzig 2-3 Manchester City

Slavia Prague 0-2 Arsenal

Viking 3-1 Sabah

Jornada 5 de la UEFA Champions League

Martes 24 de noviembre

Bodø/Glimt vs LASK

Galatasaray vs Aston Villa

Arsenal vs Borussia Dortmund

Como vs AEK Athens

Feyenoord vs Porto

Manchester City vs Napoli

Leipzig vs Lens

Real Madrid vs PSV Eindhoven

Slovan Bratislava vs Real Betis

Miércoles 25 de noviembre

Sabah vs Barcelona

Slavia Praha vs Villarreal

Atlético de Madrid vs Viking

Club Brugge vs Liverpool

Inter vs Stuttgart

Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe

Lille vs Bayern München

Paris Saint-Germain vs Roma

Sporting CP vs Manchester United

De momento, solo dos equipos llevan paso perfecto; el Paris Saint Germain y el Real Madrid Club de Futbol con 12 unidades conseguidas, el podio lo completa el Arsenal con 10 unidades. Por si fuera poco, el Como de Césc Fábregas continúa sorprendiendo a propios y extraños con sus tres triunfos que lo tiene en el cuarto lugar de la tabla general.