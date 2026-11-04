ÚLTIMO MOMENTO: Los resultados de la fecha 4 de la UEFA Champions League
Goleada de escándalo por parte del Como en Francia, Real Madrid sufrió de más en Atenas y el Liverpool cayó en suelo griego ante el Fenerbahce.
El miércoles 4 de noviembre nos regaló una gran jornada de la UEFA Champions League, todos los equipos que entraron en acción anotaron. El Real Madrid no suelta el liderato tras vencer de último minuto al AEK Atenas en Grecia, el Como no tuvo piedad en Francia y le metió 8 al Lens, mientras que, el Arsenal sacó las tres unidades frente al Slavia Prague.
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Tras los resultados, solo el Paris Saint Germain y el cuadro merengue van con paso perfecto en lo que va de la fase de liga. Arsenal y Como los secundan con 10 y nueve puntos respectivamente. Por otro lado, solo el Slovan Bratislava no ha sacado una sola unidad en los cuatro cotejos disputados y está prácticamente eliminado de la contienda para pasar a la fase de eliminación directa.
Resultados 4 de noviembre de la UEFA Champions League
- AEK Athens 2-3 Real Madrid
- Fenerbahçe 3-2 Liverpool
- Borussia Dortmund 2-1 Real Betis
- Porto 3-1 Napoli
- Lens 1-8 Como
- PSV 1-2 Club Brugge
- RB Leipzig 2-3 Manchester City
- Slavia Prague 0-2 Arsenal
- Viking 3-1 Sabah
Jornada 5 de la UEFA Champions League
Martes 24 de noviembre
- Bodø/Glimt vs LASK
- Galatasaray vs Aston Villa
- Arsenal vs Borussia Dortmund
- Como vs AEK Athens
- Feyenoord vs Porto
- Manchester City vs Napoli
- Leipzig vs Lens
- Real Madrid vs PSV Eindhoven
- Slovan Bratislava vs Real Betis
Miércoles 25 de noviembre
- Sabah vs Barcelona
- Slavia Praha vs Villarreal
- Atlético de Madrid vs Viking
- Club Brugge vs Liverpool
- Inter vs Stuttgart
- Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe
- Lille vs Bayern München
- Paris Saint-Germain vs Roma
- Sporting CP vs Manchester United
De momento, solo dos equipos llevan paso perfecto; el Paris Saint Germain y el Real Madrid Club de Futbol con 12 unidades conseguidas, el podio lo completa el Arsenal con 10 unidades. Por si fuera poco, el Como de Césc Fábregas continúa sorprendiendo a propios y extraños con sus tres triunfos que lo tiene en el cuarto lugar de la tabla general.