Un día sonó para ser fichaje bomba del América, hoy dejaría el retiro para jugar la Copa Mundial de la FIFA con su selección

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es el evento más importante del futbol y, al haber selecciones que jugarán por primera vez el Mundial (o luego de muchísimo tiempo), hay futbolistas de esos países que están dando todo para poder estar. Por ejemplo, un ex jugador que sonó para ser refuerzo bomba del Club América dejaría atrás el retiro únicamente por ese torneo.

Mientras se habla de que Álvaro Fidalgo volvería a la casa del América antes de lo esperado , el que seguramente no llegará a las Águilas es el futbolista Marcelo Moreno Martins, quien tiene 38 años y quiere volver del retiro únicamente para jugar el Repechaje de la Copa del Mundo e intentar acceder a la máxima competencia de selecciones del planeta.

Marcelo Moreno Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje del Mundial 2026 con la Selección de Bolivia|@marcelo_moreno

De acuerdo a la información brindada por el periodista Nahuel Lanzón y con la primicia de Roberto Acosta, Marcelo Moreno Martins volvería a jugar al futbol de manera profesional. Sin embargo, hoy en día está muy lejos del nivel de la Liga BBVA MX, por lo que el histórico delantero de Bolivia saldría del retiro para firmar con Oriente Petrolero de su país.

TE PUEDE INTERESAR:



El tiempo que Marcelo Moreno Martins, casi fichaje bomba de Club América, estuvo retirado

Resulta que Moreno Martins quiere llegar con algo de ritmo futbolístico para el repechaje al Mundial. Cabe destacar que el punta no juega desde diciembre de 2023, cuando era futbolista de Independiente del Valle. Nunca debutó en Cruzeiro de Brasil, donde estuvo un mes en 2024.

América anuncia su primera baja para el Clásico Nacional|Crédito: Club América / X

Lejos quedaron esos días en los que el Club América lo quería fichar como un refuerzo estrella. Según distintos reportes, en noviembre de 2021 había estado muy cerca, pero no se dio y pasó a Cerro Porteño de Paraguay.

Los detalles del Repechaje Intercontinental que jugará Moreno Martins con Bolivia

Moreno Martins regresa para jugar en Oriente Petrolero para prepararse como nunca para el Mundial. El atacante es el máximo goleador de la selección de Bolivia, con 31 tantos en 108 partidos; así como es el jugador con más presencias en el combinado sudamericano.

Bolivia terminó séptima en la eliminatoria de la Conmebol al Mundial 2026 y jugará el 26 de marzo ante Surinam las semifinales del repechaje intercontinental. El ganador de ese partido definirá el boleto al torneo cinco días después ante Irak. El “campeón” jugará en el Grupo I de la Copa del Mundo, donde están Francia, Noruega y Senegal.

