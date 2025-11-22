Las 6 selecciones que sorprendieron y clasificaron para jugar el Mundial 2026

Faltan pocos meses para que comience el Mundial 2026 . La Copa del Mundo del año entrante se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. La novedad del certamen es que tendrá una nueva estructura de 48 equipos.

Este último aspecto es el que ha permitido que más selecciones ingresen al torneo y algunas de ellas lo harán después de muchos años de ausencia o incluso por primera vez. Estos son los planteles futbolísticos que sorprendieron a propios y ajenos.

Las 6 selecciones del mundo que asistirán a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA

Dentro de las siguientes selecciones de fútbol, algunas de ellas han causado total sorpresa por incorporarse por primera vez al certamen. Otras, en cambio, han acudido una o dos veces al encuentro internacional del deporte rey.



Cabo Verde

Las Eliminatorias Africanas para el Mundial 2026 sorprendieron a todos cuando Camerún y Nigeria quedaron eliminados y se clasificó Cabo Verde. El equipo dirigido por Pedro Leitão Brito terminó primero en su zona y selló su clasificación con una goleada de 3-0 ante Eswatini.

Curazao

Finalizaron las eliminatorias de la Concacaf y Curazao se ganó un lugar en la Copa del Mundo. El equipo que dirige el neerlandés Dick Advocaat llegó a la última fecha con 11 puntos, uno más que Jamaica, y le ganó a este último plantel en el National Stadium Independence Park de Kingston.



Uzbekistán

Esta selección selló su pasaje al Mundial 2026 con un empate sin goles frente a Emiratos Árabes Unidos, una fecha antes del cierre de la tercera ronda de las Eliminatorias de la AFC. Terminó segunda en su grupo con 6 victorias, 3 empates y 1 derrota. Así obtuvo su merecida primera vez en la Copa del Mundo.

Jordania

Dado que se produjo el triunfo surcoreano y fue protagonista de la goleada previa a Omán, la Selección de Jordania participará por primera vez de un mundial y se aseguró un lugar en la Copa del Mundo 2026. Selló su clasificación una fecha y quedó segunda en su zona detrás de Corea. Tuvo 4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.



Noruega

Erling Haaland y Martin Ødegaard por fin lo hicieron. Han sido parte de un gran logro para la Selección de Noruega, que clasificó oficialmente para su primera Copa del Mundo de la FIFA en 27 años. El plantel dirigido por Ståle Solbakken venció a Estonia e Italia por el mismo resultado: 4-1.



Escocia

En una definición tensa y llena de acción que se vivió como una final, los escoceses le ganaron a Dinamarca por 4 a 2 con los goles en el tiempo de descuento. Escocia regresa a la Copa del Mundo después de una espera de 28 años.